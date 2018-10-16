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Perdeu a perna

Motociclista morre em acidente na ES 080, em Colatina

O motociclista Solivan Cremonini perdeu a perna e não resistiu aos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 11:36

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 11:36

Uma motociclista de 49 anos morreu em um grave acidente na ES 080 em Colatina, Região Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu no Km 142 da rodovia, na noite de segunda-feira (15), próximo ao radar do trevo de acesso ao bairro Santa Helena.
Segundo informações de alguns motoristas que passavam pelo local, um caminhão colidiu frontalmente com a motocicleta e, logo após o acidente, fugiu sem prestar socorro.
O motociclista Solivan Cremonini morreu no local. Com o impacto da batida, a motocicleta ficou totalmente destruída e a perna da vítima foi decepada.
A Polícia Militar realizou buscas pelo trecho, mas não identificou o caminhão envolvido no acidente.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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