Motociclista morre em acidente na ES 080, em Colatina

Uma motociclista de 49 anos morreu em um grave acidente na ES 080 em Colatina, Região Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu no Km 142 da rodovia, na noite de segunda-feira (15), próximo ao radar do trevo de acesso ao bairro Santa Helena.
Segundo informações de alguns motoristas que passavam pelo local, um caminhão colidiu frontalmente com a motocicleta e, logo após o acidente, fugiu sem prestar socorro.
O motociclista Solivan Cremonini morreu no local. Com o impacto da batida, a motocicleta ficou totalmente destruída e a perna da vítima foi decepada.
A Polícia Militar realizou buscas pelo trecho, mas não identificou o caminhão envolvido no acidente.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.