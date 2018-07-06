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Acidente

Motociclista morre em acidente em rodovia de Rio Bananal

Paulo Cézar de Oliveira bateu na traseira de um caminhão, na rodovia Roberto Calmon, em Rio Bananal, e morreu na hora. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (06)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 15:33

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 15:33

Rodovia Roberto Calmon (ES 245), em Rio Bananal, onde aconteceu acidente entre moto e caminhão Crédito: Loreta Fagionato
Um homem de 42 anos morreu após bater com sua motocicleta na traseira de um caminhão na rodovia Roberto Calmon (ES 245), que liga Rio Bananal a Linhares, no Norte do Estado. O ajudante de motorista Paulo Cézar de Oliveira seguia para o trabalho, às 7 horas desta sexta-feira (06), em Rio Bananal, quando sofreu o acidente.
Paulo Cézar de Oliveira morreu na hora, em acidente em rodovia de Rio Bananal Crédito: Reprodução
De acordo com o sargento Lebarchi, da Polícia Militar de Rio Bananal, o caminhão parou na pista após um problema mecânico. Quando o caminhoneiro parou o veículo para verificar o que tinha acontecido, o motociclista bateu na traseira e morreu na hora. O motorista do caminhão não se feriu.
Após o acidente, a PM foi acionada e atendeu a ocorrência. O corpo da vítima foi periciado pela Polícia Civil e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Segundo um parente de Oliveira, a esposa dele passou mal quando soube da morte do marido. Ele deixa dois filhos.
A rodovia Roberto Calmon é de pista simples e não tem acostamento. Procurado, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-ES) informou que a ES 245 está incluída na programação de conservação de vias. No entanto, ainda não é possível dar uma previsão de obras para o local, ressaltou o órgão.

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