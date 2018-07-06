Motociclista morre em acidente em rodovia de Rio Bananal

Rodovia Roberto Calmon (ES 245), em Rio Bananal, onde aconteceu acidente entre moto e caminhão Crédito: Loreta Fagionato

Um homem de 42 anos morreu após bater com sua motocicleta na traseira de um caminhão na rodovia Roberto Calmon (ES 245), que liga Rio Bananal a Linhares, no Norte do Estado. O ajudante de motorista Paulo Cézar de Oliveira seguia para o trabalho, às 7 horas desta sexta-feira (06), em Rio Bananal, quando sofreu o acidente.

Paulo Cézar de Oliveira morreu na hora, em acidente em rodovia de Rio Bananal Crédito: Reprodução

De acordo com o sargento Lebarchi, da Polícia Militar de Rio Bananal, o caminhão parou na pista após um problema mecânico. Quando o caminhoneiro parou o veículo para verificar o que tinha acontecido, o motociclista bateu na traseira e morreu na hora. O motorista do caminhão não se feriu.

Após o acidente, a PM foi acionada e atendeu a ocorrência. O corpo da vítima foi periciado pela Polícia Civil e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Segundo um parente de Oliveira, a esposa dele passou mal quando soube da morte do marido. Ele deixa dois filhos.