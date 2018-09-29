Motociclista morre após ser arrastado por carreta em Linhares

Motociclista morreu após ser arrastado por carreta, em Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Um motociclista de 52 anos morreu após ser arrastado por uma carreta no quilômetro 162 da BR 101, na altura do distrito de Bebedouro, em

, região Norte do Estado, na tarde deste sábado (29). Mauro Rocha seguia de moto pela rodovia quando bateu no caminhão que atravessava a pista, foi para debaixo do veículo e acabou arrastado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro saía de um posto de gasolina às margens da BR 101 e atravessava a rodovia para pegar a pista no sentido norte. O motociclista voltava de Bebedouro e seguia para Baixo Quartel, no sentido sul, e bateu na carreta. Mauro e a moto entraram debaixo do caminhão e foram arrastados. Ele morreu na hora. O caminhoneiro não se feriu.

Moto ficou presa embaixo da carreta Crédito: Loreta Fagionato

Peritos da Polícia Civil estiveram no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Nenhuma pista foi fechada, mas o trânsito ficou lento. O acidente aconteceu por volta das 13 horas.