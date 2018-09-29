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BR 101

Motociclista morre após ser arrastado por carreta em Linhares

O acidente aconteceu na BR 101 no início da tarde deste sábado (29). A vítima, Mauro Rocha, morreu na hora. O motorista do caminhão não se feriu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 19:54

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 19:54

Motociclista morreu após ser arrastado por carreta, em Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Um motociclista de 52 anos morreu após ser arrastado por uma carreta no quilômetro 162 da BR 101, na altura do distrito de Bebedouro, em
Linhares
, região Norte do Estado, na tarde deste sábado (29). Mauro Rocha seguia de moto pela rodovia quando bateu no caminhão que atravessava a pista, foi para debaixo do veículo e acabou arrastado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro saía de um posto de gasolina às margens da BR 101 e atravessava a rodovia para pegar a pista no sentido norte. O motociclista voltava de Bebedouro e seguia para Baixo Quartel, no sentido sul, e bateu na carreta. Mauro e a moto entraram debaixo do caminhão e foram arrastados. Ele morreu na hora. O caminhoneiro não se feriu.
Moto ficou presa embaixo da carreta Crédito: Loreta Fagionato
Peritos da Polícia Civil estiveram no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Nenhuma pista foi fechada, mas o trânsito ficou lento. O acidente aconteceu por volta das 13 horas.
Uma irmã da vítima, Neuza Maria de Jesus, esteve no local do acidente. Ela contou que Mauro morava na Bahia e tinha se mudado para Linhares há apenas dois meses, para trabalhar na colheita de café, e morava com a mãe deles.

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