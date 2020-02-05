Motociclista morre após bater em barranco em São Domingos do Norte

A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Polícia Militar

Um motociclista morreu após bater em um barranco em uma estrada da Comunidade de Córrego Sabiá I, na Zona Rural de São Domingos do Norte, na região Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (4). Segundo testemunhas, o condutor da motocicleta pode ter perdido o controle da direção e colidido contra o barranco.