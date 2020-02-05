Motociclista morre após bater em barranco em São Domingos do Norte

Um motociclista morreu após bater em um barranco em uma estrada da Comunidade de Córrego Sabiá I, na Zona Rural de São Domingos do Norte, na região Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (4). Segundo testemunhas, o condutor da motocicleta pode ter perdido o controle da direção e colidido contra o barranco.
Uma equipe de enfermeiros da unidade de saúde do município foi ao local do acidente, mas a vítima já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A motocicleta foi liberada pela Polícia Militar e entregue ao irmão da vítima.