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Acidente

Motociclista morre ao passar entre quebra-molas e meio-fio em Ibiraçu

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que Filipe Ramos Demuner, 21 anos, sofreu o acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 13:00

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 13:00

Motociclista morre ao passar entre quebra-molas e meio-fio em Ibiraçu Crédito: Reprodução
Um motociclista de 21 anos se desequilibrou da moto e morreu após passar entre o quebra-molas e meio-fio em Ibiraçu, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu na noite de domingo (28), no Centro do município.
> Jovem morre após acidente entre carro e ônibus em Linhares
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento (veja abaixo) em que Filipe Ramos Demuner, 21 anos, passou pela Avenida Getúlio Vargas, por volta de 20 horas, quando acabou se desequilibrando, perdendo o controle do veículo e caindo na pista.
Felipe chegou a ser socorrido para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a Polícia Civil, o jovem possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
Motociclista morre ao passar entre quebra-molas e meio-fio em Ibiraçu
 

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