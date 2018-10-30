Um motociclista de 21 anos se desequilibrou da moto e morreu após passar entre o quebra-molas e meio-fio em Ibiraçu, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu na noite de domingo (28), no Centro do município.
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento (veja abaixo) em que Filipe Ramos Demuner, 21 anos, passou pela Avenida Getúlio Vargas, por volta de 20 horas, quando acabou se desequilibrando, perdendo o controle do veículo e caindo na pista.
Felipe chegou a ser socorrido para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a Polícia Civil, o jovem possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
Motociclista morre ao passar entre quebra-molas e meio-fio em Ibiraçu