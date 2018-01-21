Motociclista fica ferido em acidente na zona rural de Itarana

Um motociclista ficou ferido após bater contra um carro por volta das 16 horas deste sábado (20), na ES 261, rodovia conhecida como Serra do Limoeiro, em

, na região Noroeste do Estado. Os dois veículos colidiram na altura do campo de futebol da comunidade Limoeiro do Santo Antônio. A frente do automóvel ficou destruída.

A dona de casa Patrícia Leles, que mora perto do local da batida, disse que escutou um barulho alto e foi ver o que havia acontecido. De acordo com a moradora, o motociclista machucou o tornozelo e foi socorrido por populares. Já o motorista do Fiat Uno não ficou ferido.