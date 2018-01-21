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ES 261

Motociclista fica ferido em acidente na zona rural de Itarana

A batida aconteceu na altura do campo de futebol da comunidade Limoeiro do Santo Antônio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 21:34

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 21:34

Um motociclista ficou ferido após bater contra um carro por volta das 16 horas deste sábado (20), na ES 261, rodovia conhecida como Serra do Limoeiro, em
Itarana
, na região Noroeste do Estado. Os dois veículos colidiram na altura do campo de futebol da comunidade Limoeiro do Santo Antônio. A frente do automóvel ficou destruída.
A dona de casa Patrícia Leles, que mora perto do local da batida, disse que escutou um barulho alto e foi ver o que havia acontecido. De acordo com a moradora, o motociclista machucou o tornozelo e foi socorrido por populares. Já o motorista do Fiat Uno não ficou ferido.
A ES 261 liga Itarana a Santa Teresa. A Serra do Limoeiro começa no limite entre os dois municípios. Ao todo, são 18 quilômetros de estrada sinuosa.

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