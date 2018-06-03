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Zona rural

Motociclista é assassinado com seis tiros em Linhares

A vítima Datson Ramos dos Santos foi atingida por seis disparos de arma de fogo nas costas enquanto estava pilotando a moto

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 19:26
Um motociclista foi assassinado com seis tiros na manhã deste domingo (03) em Linhares, região Norte do Estado, enquanto estava pilotando a moto.
De acordo com a Polícia Militar, Datson Ramos dos Santos, 27 anos, passava de moto na estrada que liga a região de Baixo Quartel à BR 101, na zona rual do município, por volta de 6 horas da manhã, quando foi atingido por seis disparos de arma de fogo nas costas.
Por conta dos tiros, a vítima perdeu o controle da moto e morreu na beira da estrada.
Inicialmente, a Polícia Militar de Trânsito e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de acidente na estrada, em que um motociclista teria perdido o controle da moto e estava caído às margens da pista. Porém, ao chegarem no local, constataram que se tratava de um homicídio.
Nenhum suspeito do crime foi localizado. A Polícia Civil vai investigar o caso.

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