Motociclista cai em buraco e quase é atropelado por caminhão em Colatina

Um buraco na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas de Colatina , no Noroeste do Estado, está atrapalhando a vida dos motoristas e causando acidentes. Em um dos mais impressionantes, um motociclista caiu no buraco e só foi parar alguns metros a frente, por pouco ele não foi atropelado por um caminhão que passava na hora.

O acidente foi na última segunda-feira (4) e o motociclista sofreu ferimentos leves. As imagens foram gravadas por uma câmera de videomonitoramento de uma empresa que fica localizada na avenida, bem perto do buraco. Funcionários do local relataram que esse não foi o primeiro acidente na via em função do problema, que surgiu logo após as chuvas que atingiram a região no final do mês de janeiro.

O entregador Moisés Gomes contou que ligou para a prefeitura várias vezes pedindo o conserto do asfalto e cansado de esperar, ele mesmo sinalizou o local com uma folha de bananeira para evitar novos acidentes. Apesar disso, ele contou que o perigo continua grande, já que muitos motoristas se arriscam passando pela contramão para desviar do buraco.

Buraco na Avenida Brasil, em Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

A prefeitura do município informou que encaminhou uma equipe do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) nesta sexta-feira (7) para realizar obras de recuperação do local.