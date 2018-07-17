Moto 'trava' e passageira morre ao cair na BR 101 em Linhares

O acidente aconteceu na BR 101 em Linhares. A passageira da moto morreu no local Crédito: Internauta

Uma passageira morreu após cair da moto na BR 101 em Linhares, Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 160 na tarde desta segunda-feira (16), entre Bebedouro e Rio Quartel.

A vítima Ana Paula Silva de Oliveira, de 23 anos, e o padrasto dela passavam de moto no sentido Linhares a Vitória, quando a moto apresentou problemas mecânicos.

O piloto perdeu o controle do veículo e os dois caíram no acostamento. Ana Paula Oliveira morreu no local. A jovem morava com a família no distrito de Rio Quartel.

Já o padrasto dela, o produtor Rafael Barcelos teve ferimentos leves e disse que não conseguia acreditar no que aconteceu, em entrevista à TV Gazeta Norte.