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Acidente

Moto 'trava' e passageira morre ao cair na BR 101 em Linhares

A vítima Ana Paula Silva de Oliveira morreu no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 22:02

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 22:02

O acidente aconteceu na BR 101 em Linhares. A passageira da moto morreu no local Crédito: Internauta
Uma passageira morreu após cair da moto na BR 101 em Linhares, Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 160 na tarde desta segunda-feira (16), entre Bebedouro e Rio Quartel.
A vítima Ana Paula Silva de Oliveira, de 23 anos, e o padrasto dela passavam de moto no sentido Linhares a Vitória, quando a moto apresentou problemas mecânicos.
O piloto perdeu o controle do veículo e os dois caíram no acostamento. Ana Paula Oliveira morreu no local. A jovem morava com a família no distrito de Rio Quartel.
Já o padrasto dela, o produtor Rafael Barcelos teve ferimentos leves e disse que não conseguia acreditar no que aconteceu, em entrevista à TV Gazeta Norte.
"A moto travou no asfalto e eu joguei para o acostamento. Eu caí para um lado e ela para o outro. É difícil até de falar. Queria que fosse eu no lugar dela", lamentou.

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