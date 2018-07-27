Mortes em Ibiraçu: corpos são liberados e levados para Mantenópolis

Carro de passeio pegou fogo após bater de frente com caminhonete, na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Alexandre Souza Baltazar

Os corpos da mãe e da irmã do seminarista Dener Evangelista Barbosa, 24 anos, foram liberados na tarde desta sexta-feira (27) do Departamento Médico Legal de Vitória. As informações foram confirmadas pelo o reitor do seminário da Diocese de São Mateus, o padre Elder Molovini.

O corpo de Ediane Barbosa, mãe de Dener, foi liberado no início da tarde desta sexta-feira (27). Já o da irmã, Maria Luiza Barbosa Evangelista, de 12 anos, já estava liberado desde a noite desta quinta.

"A identificação de Ediane precisou ser feita a partir do material que uma dentista levou porque o corpo foi carbonizado. O corpo da irmã já havia sido liberado ontem, mas não seguiu para Mantenópolis, porque os familiares também estavam esperando a liberação do corpo da mãe", disse Molovini.

O seminarista, de acordo com o padre, segue se recuperando após uma cirurgia realizada no abdômen no Hospital São Camilo, em Aracruz.

"O Dener está bem. Fez a cirurgia no abdômen e se recupera no hospital. Ele está consciente e aos poucos já está ficando sentado e em pé. Não estamos falando sobre a morte dos familiares e o acidente para ele se recuperar primeiro", disse.

Já o irmão do seminarista Elder Barbosa, de acordo com Molovini, teve alta alta e está em casa. "Ele teve alta nesta quinta, no início da noite, e está em casa com o pai. Elder está muito abalado por conta de toda essa situação", disse.

TRANSFERÊNCIA

A namorada de Elder Evangelista foi transferida na noite de quinta-feira (26), do Hospital São Camilo em Aracruz, para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) não informou o estado de saúde da paciente, mas de acordo com o padre Elder Molovini, a situação dela é grave. "A Danielly continua internada em estado grave. Ela teve traumatismo craniano e está em coma induzido", disse.

O ACIDENTE

A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção à Vitória na manhã de quinta-feira (26), quando sofreu um acidente. O veículo em que eles estavam, um Fiat Siena, com placas de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placas de Vila Velha, bateram de frente no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado.

No carro estavam o seminarista Dener Evangelista, a mãe Ediane Barbosa, a irmã Maria Luiza, o irmão Elder Evangelista  que estava com a namorada Danielly Barbosa Paiva. Elder dirigia o veículo no momento do acidente. Após a colisão, o carro teria pegado fogo. A mãe do seminarista ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Já a irmã, morreu a caminho do hospital.

VELÓRIO

O velório será realizado na madruga deste sábado (28), na Igreja São Geraldo, em Mantenópolis.

A missa de corpo presente está marcada para acontecer na Comunidade de Vila de São Geraldo, distrito de Mantenópolis, às 10h e terá a presença do Bispo de São Mateus Dom Paulo Bosi Dal´Bó.

Os corpos serão sepultados no Cemitério da Comunidade São Geraldo.