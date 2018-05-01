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ES 080

Mortes em Colatina: motorista sem CNH perde família em acidente

Dyacy Fernandes Caetano, que dirigia o Celta, foi socorrido com vida; de uma só vez, ele perdeu a esposa, a mãe, o pai e a avó, que estavam no veículo acidentado

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 20:49
Acidente em Colatina deixa ao menos 5 mortos Crédito: WhatsApp | Gazeta Online
Dyacy Fernandes Caetano, 27 anos, que dirigia o Celta envolvido em grave acidente em Colatina, perdeu, de uma só vez, a esposa (Bruna de Oliveira), a mãe (Edir Caetano dos Anjos), o pai (Juracy Fernandes Mendes) e a avó (Maria Marçal dos Anjos). A família morreu ainda no local do acidente, na ES 080, por volta das 5h40 desta terça-feira (1º).
 
Segundo boletim da Polícia Militar, Dyacy não tem Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi socorrido com vida e levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é estável. 
> Acidente com mortes em Colatina: veja lista de nomes
> Empresário de Pancas na lista de mortos
> Esposa de empresário soube de acidente pelo Facebook
A PM informou que foram tomadas as devidas medidas administrativas para apurar a conduta de Dyacy de dirigir sem possuir a CNH e do proprietário do veículo  sogro de Dyacy  por suspeita de entregar o carro a quem não é habilitado para direção.
Bruna de Oliveira Souza, Marcelo Pereira Ramos, Juracy Fernandes Mendes e Edir Caetano dos Anjos abraçando Maria Marçal dos Anjos - Vítimas que morreram em acidente na ES 080 em Colatina Crédito: Facebook | Reprodução
O ACIDENTE
Segundo a Polícia Militar, apesar de ainda não ter sido traçada a dinâmica do acidente, a batida foi frontal em um trecho da rodovia que não permite ultrapassagem.
De acordo com a perícia da Polícia Civil, havia muita neblina na hora da batida. Na pista, não há marcas de frenagem. 

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