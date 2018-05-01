Mortes em Colatina: motorista sem CNH perde família em acidente

Acidente em Colatina deixa ao menos 5 mortos Crédito: WhatsApp | Gazeta Online

Dyacy Fernandes Caetano, 27 anos, que dirigia o Celta envolvido em grave acidente em Colatina , perdeu, de uma só vez, a esposa (Bruna de Oliveira), a mãe (Edir Caetano dos Anjos), o pai (Juracy Fernandes Mendes) e a avó (Maria Marçal dos Anjos). A família morreu ainda no local do acidente, na ES 080, por volta das 5h40 desta terça-feira (1º).





Segundo boletim da Polícia Militar, Dyacy não tem Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi socorrido com vida e levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é estável.

A PM informou que foram tomadas as devidas medidas administrativas para apurar a conduta de Dyacy de dirigir sem possuir a CNH e do proprietário do veículo  sogro de Dyacy  por suspeita de entregar o carro a quem não é habilitado para direção.

Bruna de Oliveira Souza, Marcelo Pereira Ramos, Juracy Fernandes Mendes e Edir Caetano dos Anjos abraçando Maria Marçal dos Anjos - Vítimas que morreram em acidente na ES 080 em Colatina Crédito: Facebook | Reprodução

O ACIDENTE

Segundo a Polícia Militar, apesar de ainda não ter sido traçada a dinâmica do acidente, a batida foi frontal em um trecho da rodovia que não permite ultrapassagem.