Mortes em Colatina: juiz determina fiança de R$ 28 mil para motorista

Acidente em Colatina deixa ao menos 5 mortos Crédito: Alessandro Bacheti/TV Gazeta

A Justiça determinou o pagamento de fiança de pouco mais de R$ 28,5 mil para que motorista do Corolla envolvido no acidente que matou cinco pessoas, em Colatina, responda em liberdade. O condutor Mateus Pereira de Oliveira, 21, foi autuado em flagrante pela Polícia Civil, ainda no dia do acidente, nesta terça-feira (1º). Ele está internado sob escolta policial.

O acidente aconteceu por volta das 5h40, na ES 080, em Colatina, Noroeste do Estado. Para a polícia, Mateus estava em alta velocidade quando aconteceu o acidente e foi quem provocou a batida. Ainda será investigado se o motorista havia ingerido bebida alcoólica.

Mateus estava na direção do Toyota Corolla, acompanhado no carona por Marcelo Pereira Ramos, 38, que morreu no local do acidente. O carro bateu de frente contra o Celta onde estava a família do autônomo Dyacy Fernandes Caetano, 27 anos, que havia saído de São Gabriel da Palha para Vila Velha.

No Celta estavam ainda a esposa de Dyacy, Bruna Oliveira de Souza, 22, os pais do rapaz, Juraci Fernandes Mendes, 58, e Edir Caetano dos Anjos, 52, e a avó materna, Maria Marçal dos Anjos, de 91 anos. Os quatro morreram no momento da colisão.

O autônomo ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital de Colatina, onde passou por cirurgias. Ele não possuía habilitação e será responsabilizado pela infração.

Os primeiros levantamentos sobre as circunstâncias do acidente feitos Polícia Civil, apontaram que havia muita neblina encobrindo a pista no momento da colisão.

Os policiais também estiveram no hospital. Em conversa com a equipe médica, descobriram que Mateus informou aos médicos que havia ingerido bebida alcóolica, fato que ainda será investigado.

Bruna de Oliveira Souza, Marcelo Pereira Ramos, Juracy Fernandes Mendes e Edir Caetano dos Anjos abraçando Maria Marçal dos Anjos - Vítimas que morreram em acidente na ES 080 em Colatina Crédito: Facebook | Reprodução

O delegado Hedson Feliz, da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, autuou em flagrante Mateus pelos crime de homicídio culposo, cinco vezes, e por lesão corporal culposa, apontado o motorista como responsável por dar causa ao acidente. A nota de culpa do suspeito foi entregue à mãe dele.

O flagrante foi encaminhado para o juiz Ewerton Nicoli, de plantão no noite de segunda-feira. O magistrado fixou a quantia de R$ 28.620,00 de fiança para que o motorista do Corolla responda em liberdade.