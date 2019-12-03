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Norte do ES

Morte de assessor parlamentar em acidente gera comoção em Sooretama

Fabio Renan Gomes, de 29 anos, morava com os pais e, segundo amigos, havia pedido a namorada em noivado na semana passada e tinha planos de se casar no ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 13:43

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 13:43

Fabio Renan Gomes era assessor parlamentar na Câmara de Vereadores de Sooretama Crédito: Reprodução/Facebook
A cidade de Sooretama, no Norte do ES, está em luto esta semana por causa da morte do assessor parlamentar Fabio Renan Gomes, de 29 anos. Ele trabalhava há três anos com o vereador Erivelter Luns (PSDB). Fabio sofreu um acidente na tarde do último domingo (01) quando a motocicleta que ele pilotava passou direto em uma curva na altura da rua Peroba, no bairro Sayonara, e colidiu contra um muro. Segundo testemunhas, o assessor estava sozinho na moto e morreu antes da chegada do socorro.

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O jovem morava com os pais e, segundo amigos, havia pedido a namorada em noivado na semana passada e tinha planos de se casar no ano que vem. Ele, inclusive, estava começando a construir a casa.

PERDA

O vereador Erivelter luns, para quem Fabio Renan Gomes trabalhava, disse que, além dele e da família do rapaz, a cidade de Sooretama também perdeu um cidadão de bem, que não tinha inimigos e com muitos planos pela frente: Além da família que está perdendo um filho querido, eu também estou perdendo praticamente um irmão, pois o Fábio Renan era o meu braço direito, resolvia todos os meus problemas e, além de tudo, alegrava o ambiente de trabalho. Vai fazer muita falta, disse o vereador.
O corpo de Fabio Renan Gomes foi enterrado por volta do meio dia desta segunda-feira (02), no cemitério do Bairro Alegre, em Sooretama. Uma multidão acompanhou o cortejo pelas ruas da cidade até o cemitério diante de muita comoção.

LUTO

O presidente da Câmara de Vereadores de Sooretama, Klisman Marcelino Machado Pereira, decretou luto oficial de dois dias e cancelou o expediente desta terça-feira. Os trabalhos na casa voltam ao normal nesta quarta-feira (04).

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