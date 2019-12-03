Morte de assessor parlamentar em acidente gera comoção em Sooretama

O jovem morava com os pais e, segundo amigos, havia pedido a namorada em noivado na semana passada e tinha planos de se casar no ano que vem. Ele, inclusive, estava começando a construir a casa.

O vereador Erivelter luns, para quem Fabio Renan Gomes trabalhava, disse que, além dele e da família do rapaz, a cidade de Sooretama também perdeu um cidadão de bem, que não tinha inimigos e com muitos planos pela frente: Além da família que está perdendo um filho querido, eu também estou perdendo praticamente um irmão, pois o Fábio Renan era o meu braço direito, resolvia todos os meus problemas e, além de tudo, alegrava o ambiente de trabalho. Vai fazer muita falta, disse o vereador.