Morre tartaruga resgatada com anzol no esôfago em praia do ES

Tartaruga resgatada com anzol no esôfago em praia do ES Crédito: Divulgação/Ipram

Morreu na quinta-feira (30), vítima de uma infecção generalizada, a tartaruga da espécie tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) resgatada com um anzol no esôfago e sinais de afogamento na Praia de Regência, em Linhares , no Norte do Espírito Santo no domingo (26). Segundo informações do g1ES, nos últimos dias o animal foi atendido por profissionais do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram). O órgão informou em sua rede social na sexta-feira (1º) que a tartaruga não resistiu a diversas complicações.

De acordo com o Ipram, durante a semana o animal de 94 quilos foi submetido a exames de radiografia e ultrassom que detectaram a presença de um anzol alojado no esôfago, com um nylon que se prolongava para o restante do trato gastrintestinal.

"O animal foi anestesiado para a remoção dos artefatos. Inicialmente procurou-se remover o anzol pelo próprio esôfago, mas não foi possível. A segunda tentativa envolveu uma esofagostomia, que envolveu cortar a pele e acessar o esôfago por fora, exatamente no local onde o anzol se encontrava. Infelizmente, foi constatado o óbito no dia seguinte", informou o instituto.

Após uma necropsia no animal feita por profissionais do instituto, também foi identificado que a tartaruga estava com pneumonia grave e congestão no fígado e no encéfalo, além de uma severa infecção intestinal causada pelo nylon e também por parasitas. Havia, ainda, um foco de infecção no coração. Também foi verificado que a tartaruga não estava em atividade reprodutiva.



Médico veterinário e diretor do Ipram, Luis Felipe Mayorga destacou a dedicação de todos os profissionais que ofereceram tratamento especializado para a tartaruga em seus últimos dias de vida, incluindo a administração de medicações para dor.



"Fizemos o que pudemos. A situação do animal era irreversível. O exame necroscópico encontrou tanta alteração em todo o sistema, órgãos, estava muito comprometida já, com infecção generalizada."

O Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram) atende os animais através de um acordo de cooperação com o Instinto Estadual de Meio Ambiente (Iema) .

Geralmente, os animais são resgatados pelo Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) da Petrobrás por meio de uma condição de licenciamento ambiental exigida pelo Ibama. O telefone de acionamento para o resgate de animais encalhados vivos ou mortos é o 0800 039 5005.