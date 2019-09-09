Moradores sofrem com falta de água há três dias em bairro de Colatina

Bairro Vicente Soella III, também conhecido como Amarílio Caiado Fraga, em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, estão enfrentando. Desde a última sexta-feira (6), nenhuma gota sai das torneiras. Três dias seguidos sem água – incluindo o final de semana, quando as crianças não têm aula e muitos adultos não trabalham. Esta é a situação que os moradores do bairro Vicente Soella III, também conhecido como Amarílio Caiado Fraga, em, nodo Espírito Santo, estão enfrentando. Desde a última sexta-feira (6), nenhuma gota sai das torneiras.

Dona de casa, Alzira Galote mora em uma residência com mais seis pessoas, entre elas quatro crianças. “É horrível ficar sem água. Não dá para cozinhar, para lavar roupa, nada. Estamos abandonados e não sabemos o que fazer. Com o tempo que tem feito, não temos nem como reservar a água da chuva”, desabafou.

Só na casa de Alzira Galote sete pessoas sofrem com a falta de água Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Para tentar resolver o problema, a manicure Cíntia Rosa dos Reis entrou em contato com o Sanear, autarquia da prefeitura responsável pelo abastecimento em Colatina, e ficou surpresa com a resposta. “Desde sexta-feira estamos nessa situação e eles me disseram que não sabiam que faltava água”, contou revoltada, com o protocolo em mãos.

Moradores do bairro Vicente Soella III sofrem com falta de água Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Como o único reservatório do bairro está vazio, os moradores precisaram adaptar atividades básicas do dia a dia. “Para conseguir fazer alguma comida e não deixar as crianças com fome, eu lavo a louça em uma vasilha e uso o pouco de água que tenho armazenada em um galão. Quando ela acabar, terei que ir para a casa da minha irmã”, explicou a dona de casa Kelly Moura.

Na casa da manicure Cíntia Rosa dos Reis vasilhas e roupas sujas estão se acumulando Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

PROBLEMA FREQUENTE

Aposentado, Rosinaldo das Neves enfrenta o desabastecimento no bairro há meses Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Há aproximadamente um mês, a Prefeitura de Colatina fez uma obra para melhorar o sistema de distribuição de água no bairro Vicente Soella III. No entanto, moradores garantem que, embora o problema tenha sido amenizado com a obra, o desabastecimento continua sendo um transtorno frequente no local.

De acordo com o aposentado Rosinaldo das Neves, é raro passar uma semana inteira com água. “Isso sempre acontece, na maioria dos finais de semana ficamos sem água. Às vezes as crianças precisam ir para a escola sem comer, enquanto as vasilhas e as roupas sujas vão se acumulando. A situação que a gente vive é precária”, resumiu.

SOLUÇÃO COM DATA MARCADA

Sanear (Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental) informou que a falta de água no bairro Vicente Soella III, durante os últimos três dias, se deve à quebra da rede de água no bairro 15 de Outubro. Por meio de nota, o(Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental) informou que a falta de água no bairro Vicente Soella III, durante os últimos três dias, se deve à quebra da rede de água no bairro 15 de Outubro.