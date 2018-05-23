Moradores de Linhares se revoltam com desfecho de crime que matou irmãos

Pastor Georgeval é preso durante investigações do incêndio que mataram o filho dele, Joaquim, de 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos, em Linhares Crédito: Frideberto Viega | TV Gazeta

A informação da Polícia Civil de que o pastor Georgeval Alves Gonçalves, 36, matou o próprio filho, Joaquim Alves Salles, 3 anos, e o enteado Kauã Salles Butkovsky, 6, na casa onde moravam, no centro de Linhares, Norte do Espírito Santo, na madrugada do último dia 21 de abril, mexeu com os moradores. Na cidade, o clima é de indignação e tristeza.

"Muito triste. A gente que é mãe sente na pele o que aconteceu. Só pensamos nos nossos pequenos e acabamos sofrendo. Eu tenho uma filha da mesma idade do Joaquim. Como pode? A gente protege tanto, aí vem um monstro desse e faz isso com aqueles anjos. A gente só pede justiça e, agora, que ele pague pelo crime", disse a vendedora Marcielle Mercandelli.

A cozinheira Maria Aparecida de Cássia Meira disse que espera que Georgeval pague pelo que fez. "Estou indignada. Eu acho que deveria ele deveria ter uma punição bem severa para pagar pelo que fez. A Justiça tem que trabalhar para não cair no esquecimento, fazer valer a lei. Tem muita gente que vai presa, fica uns meses e, por meio de advogado, sai. Na semana do fato, eu só falava no assunto porque eu tenho um filho de cinco anos. Me coloco no lugar da mãe", declarou.

"A gente fica de boca aberta. Como um pai pode ter feito isso? Ter tido a coragem de fazer uma coisa dessa com dois inocentes? Mexe com a cabeça de todo mundo", afirmou uma servidora pública, que não quis ser identificada.

O pastor George Alves, como Georgeval é conhecido, está preso desde o dia 28 de abril no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana. Na última quinta-feira (17), a Polícia Civil pediu a prorrogação da prisão temporária dele por mais 30 dias e o pedido foi aceito nesta terça-feira (22) pela Justiça.

Após a divulgação de detalhes da investigação pela Polícia Civil, incluindo o fato de o acusado ter estuprado o próprio filho e o enteado antes de atear fogo nas duas crianças, a reportagem tentou falar com a advogada Taycê Aksacki, que compõe a defesa de George com outros advogados, mas as ligações não foram atendidas.