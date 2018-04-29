Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia em Linhares

Moradores de Linhares falam sobre prisão de pastor

'Não tenho poder de julgar ninguém', diz uma moradora que preferiu não se identificar

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2018 às 21:01
Chegada de pastor ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online
Após a prisão do pastor Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, neste sábado (28) em Linhares, a equipe de reportagem do Gazeta Online conversou com vizinhos e pessoas conhecidas do casal. Sem se posicionar sobre o prisão, afirmaram que irão aguardar o resultado do inquérito policial.
"Vamos ver no que vai dar. Na madrugada do incêndio, precisaram três homens para segurar ele. Ele estava louco na rua e queria se matar. Chamava Deus e xingava a casa. Fiquei com pena é das crianças. Eu tremia tanto, de tanta tristeza que deu", contou a aposentada Gentila Tamagnoni, 87 anos, vizinha do pastor.
Uma secretária que mora perto da Igreja Batista Vida e Paz, no bairro Interlagos, onde o pastor ministrava os cultos, disse que a tragédia abalou todo mundo porque envolveu as crianças, mas preferiu não opinar. "Não vou julgar nem dar opinião. Ele é um ser humano e eu também sou ser humano. Não tenho poder de julgar ninguém", ponderou a moradora, que preferiu não ser identificada.
Imagens mostram terceira perícia em casa incendiada Crédito: Samira Ferreira
A comerciante Regina Almeida de Souza contou que foi algumas vezes à Igreja Batista Vida e Paz, mas já conhecia George do salão onde ele era cabeleireiro. "Ele é de São Paulo, passou um tempo no exterior e, depois, veio para Linhares".
CIDADE DE LUTO
Sobre a tragédia, a comerciante falou que a cidade está de luto. "Na segunda-feira após o incêndio, estive aqui na casa e fiquei indignada. Eu como mãe fiquei sem entender por que ele não teria tentado salvar os filhos".
Na página do pastor George Alves no Facebook, amigos deixaram mensagens de apoio: "Deus trata forte quem tem futuro forte! Simplesmente confia! Estamos com vcs!".
"Quando temos a convicção de que Ele trabalha em favor daqueles que Nele espera, as fraquezas que certamente nos derrubariam são as mesmas que nos impulsionam a viver o Sobrenatural. Só entende isto aquele que um dia esteve fraco e viu o poder Dele se aperfeiçoar e nos inundar em Graça".
Igreja Batista Vida e Paz, no bairro Interlagos, onde o pastor George Alves ministrava os cultos Crédito: Samira Ferreira
PRISÃO
O pastor Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como pastor George Alves, pai do menino Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6  mortos carbonizados durante incêndio na casa em que moravam, em Linhares  foi preso na manhã deste sábado (28), após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária, válida por 30 dias.
Por volta das 6 horas deste sábado (28), o pastor que estava hospedado em um hotel no bairro Movelar com a esposa Juliana Salles, quando foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares em uma viatura policial descaracterizada.
A decisão de prender o pastor George Alves foi tomada por volta das 2 horas da madrugada deste sábado (28) pelo juiz Grécio Grégio, responsável pelo plantão judiciário da região.
A prisão já havia sido solicitada, na noite desta sexta-feira (27), pelo responsável pelas investigações. O Ministério Público, representado pela Promotoria de Justiça, que acompanha o caso, também se manifestou favorável ao pedido e a Justiça acatou.
De acordo com fontes ligadas ao caso, há fortes indícios de que o pastor estava atrapalhando as investigações do incêndio que matou as crianças Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, na casa em que moravam, e modificou a cena dentro do imóvel.
Além disso, em uma das perícias, foram encontrados vestígios de sangue no interior da residência. Mas a perícia ainda vai analisar de quem é o sangue. No pedido de prisão, a polícia também informou à Justiça que havia movimentação suspeita em frente ao local onde o pastor estava na noite desta sexta-feira (27) e corria o risco dele deixar o local sem destino certo.
Além de mandar prender o pastor por 30 dias, o juiz também expediu mandado de busca e apreensão, autorizado a polícia a recolher celular, computadores e demais objetos que ajudem na investigação.
No final da tarde desta sexta-feira (27), a Justiça também decretou a quebra do sigilo telefônico do pastor.
PASTOR SAI ALGEMADO DA DELEGACIA
Quase três horas depois de ser levado à delegacia, por volta das 8h40, o pastor saiu algemado e foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) da cidade, para fazer exames. Ao sair, dentro da viatura descaracterizada, uma pequena quantidade de pessoas, que acompanhavam a movimentação do lado de fora, ficaram revoltadas e xingaram o pastor.
Um médico legista foi acionado somente para atender George, uma vez que o SML de Linhares não funciona aos fins de semana. Às 9 horas, a viatura chegou à unidade para exame do pastor. Após 40 minutos, George foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares. No início da tarde, Polícia Civil confirmou que o pastor foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Viana ll (CDPVII), na Região Metropolitana de Vitória, por questões de segurança. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça.
Com informações de Brunela Alves

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados