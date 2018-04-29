Moradores de Linhares falam sobre prisão de pastor

Chegada de pastor ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online

Após a prisão do pastor Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, neste sábado (28) em Linhares, a equipe de reportagem do Gazeta Online conversou com vizinhos e pessoas conhecidas do casal. Sem se posicionar sobre o prisão, afirmaram que irão aguardar o resultado do inquérito policial.

"Vamos ver no que vai dar. Na madrugada do incêndio, precisaram três homens para segurar ele. Ele estava louco na rua e queria se matar. Chamava Deus e xingava a casa. Fiquei com pena é das crianças. Eu tremia tanto, de tanta tristeza que deu", contou a aposentada Gentila Tamagnoni, 87 anos, vizinha do pastor.

Uma secretária que mora perto da Igreja Batista Vida e Paz, no bairro Interlagos, onde o pastor ministrava os cultos, disse que a tragédia abalou todo mundo porque envolveu as crianças, mas preferiu não opinar. "Não vou julgar nem dar opinião. Ele é um ser humano e eu também sou ser humano. Não tenho poder de julgar ninguém", ponderou a moradora, que preferiu não ser identificada.

Imagens mostram terceira perícia em casa incendiada Crédito: Samira Ferreira

A comerciante Regina Almeida de Souza contou que foi algumas vezes à Igreja Batista Vida e Paz, mas já conhecia George do salão onde ele era cabeleireiro. "Ele é de São Paulo, passou um tempo no exterior e, depois, veio para Linhares".

CIDADE DE LUTO

Sobre a tragédia, a comerciante falou que a cidade está de luto. "Na segunda-feira após o incêndio, estive aqui na casa e fiquei indignada. Eu como mãe fiquei sem entender por que ele não teria tentado salvar os filhos".

Na página do pastor George Alves no Facebook, amigos deixaram mensagens de apoio: "Deus trata forte quem tem futuro forte! Simplesmente confia! Estamos com vcs!".

"Quando temos a convicção de que Ele trabalha em favor daqueles que Nele espera, as fraquezas que certamente nos derrubariam são as mesmas que nos impulsionam a viver o Sobrenatural. Só entende isto aquele que um dia esteve fraco e viu o poder Dele se aperfeiçoar e nos inundar em Graça".

Igreja Batista Vida e Paz, no bairro Interlagos, onde o pastor George Alves ministrava os cultos Crédito: Samira Ferreira

PRISÃO

O pastor Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como pastor George Alves, pai do menino Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6  mortos carbonizados durante incêndio na casa em que moravam, em Linhares  foi preso na manhã deste sábado (28), após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária , válida por 30 dias.

Por volta das 6 horas deste sábado (28), o pastor que estava hospedado em um hotel no bairro Movelar com a esposa Juliana Salles, quando foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares em uma viatura policial descaracterizada.

A decisão de prender o pastor George Alves foi tomada por volta das 2 horas da madrugada deste sábado (28) pelo juiz Grécio Grégio, responsável pelo plantão judiciário da região.

A prisão já havia sido solicitada, na noite desta sexta-feira (27), pelo responsável pelas investigações. O Ministério Público, representado pela Promotoria de Justiça, que acompanha o caso, também se manifestou favorável ao pedido e a Justiça acatou.

De acordo com fontes ligadas ao caso, há fortes indícios de que o pastor estava atrapalhando as investigações do incêndio que matou as crianças Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, na casa em que moravam, e modificou a cena dentro do imóvel.

Além disso, em uma das perícias, foram encontrados vestígios de sangue no interior da residência. Mas a perícia ainda vai analisar de quem é o sangue. No pedido de prisão, a polícia também informou à Justiça que havia movimentação suspeita em frente ao local onde o pastor estava na noite desta sexta-feira (27) e corria o risco dele deixar o local sem destino certo.

Além de mandar prender o pastor por 30 dias, o juiz também expediu mandado de busca e apreensão, autorizado a polícia a recolher celular, computadores e demais objetos que ajudem na investigação.

No final da tarde desta sexta-feira (27), a Justiça também decretou a quebra do sigilo telefônico do pastor.

PASTOR SAI ALGEMADO DA DELEGACIA

Quase três horas depois de ser levado à delegacia, por volta das 8h40, o pastor saiu algemado e foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) da cidade, para fazer exames. Ao sair, dentro da viatura descaracterizada, uma pequena quantidade de pessoas, que acompanhavam a movimentação do lado de fora, ficaram revoltadas e xingaram o pastor.

Um médico legista foi acionado somente para atender George, uma vez que o SML de Linhares não funciona aos fins de semana. Às 9 horas, a viatura chegou à unidade para exame do pastor. Após 40 minutos, George foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares. No início da tarde, Polícia Civil confirmou que o pastor foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Viana ll (CDPVII), na Região Metropolitana de Vitória, por questões de segurança. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça.