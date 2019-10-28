Moradores de Itapina reclamam de insegurança e pedem mais policiamento

Moradores reclamam da falta de policiamento e da insegurança no distrito de Itapina, em Colatina Crédito: TV Gazeta / Reprodução

Quem mora no distrito de Itapina, em Colatina , no Noroeste do Estado, reclama que a insegurança no local tem deixado a população cada vez mais preocupada. Uma onda de furtos e roubos, principalmente durante a noite, tem tirado o sossego de quem vive por lá. Só neste ano, segundo os moradores, pelo menos sete motos foram furtadas na localidade.

Uma das vítimas foi o autônomo Lourival Machado. Ele conta como tudo aconteceu. "Eu saí para entregar uma encomenda, cheguei e estacionei ela aqui, entrei, fui dormir e acabei esquecendo ela do lado de fora. De manhã, quando eu levantei, a minha moto não estava aqui. Eles tiraram a caixa, largaram a caixa jogada no chão e levaram a moto. Nesse dia aconteceram quatro roubos de motos. Eles levaram minha moto. Acabou a gasolina próximo ao Ifes de Itapina e eles abandonaram ela ali, relata.

Segundo Lourival, a insegurança em Itapina preocupa. Os moradores cobram mais policiamento. Nossa comunidade era uma comunidade tranquila, a gente tinha policiamento todos os dias. Ficamos um tempo sem policiamento, fizemos um abaixo assinado e levamos. Aí agora a gente tem policiamento. Um dia tem, outro não tem, e aos domingos a gente não tem policiamento aqui em Itapina. A comunidade cobra policiamento todos os dias, para a gente se sentir mais seguro, explica.

A Megue dos Santos é dona de casa e também reclama da insegurança na localidade. Eu fico preocupada porque aqui era uma região tranquila, você poderia deixar as portas abertas e dormi, que ninguém mexia em nada. Hoje em dia, se a pessoa sai para viajar, fica uma semana fora, já corre o risco de chegar e não ter nada dentro de casa, porque as pessoas invadem e levam. Você fica assim com medo, você tem que prevenir, mas e daqui para frente, como que vai ser?, questiona.

POLÍCIA MILITAR GARANTE EFETIVO

Em nota, a Polícia Militar ressaltou que apesar da localidade pertencer a Colatina, o distrito de Itapina é vinculado à Segunda Companhia do Oitavo Batalhão, com sede em Baixo Guandu, em virtude de questão geográfica, pois está mais próximo deste município. Segundo a PM, neste ano foram registradas 82 ocorrências na localidade.

Já sobre os registros de furto de veículos, a PM disse que apenas uma ocorrência foi registrada em agosto de 2019 na localidade. A nota informa ainda que o policiamento é realizado com equipe específica para localidade com preventivos 24 horas. Além disso, reforça que a equipe da Patrulha Rural executa ações de prevenção e que apesar o distrito não ter um DPM funcionando 24 horas, o serviço policial está presente.