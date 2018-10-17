Fios de cobre

Moradores amarram pés e mãos de suspeito de furto em Linhares

O homem teria pegado um facão e partido para cima dos populares, entrando em luta corporal com eles, mas foi desarmado
Redação de A Gazeta

17 out 2018 às 13:25

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 13:25

O suspeito foi contido por populares ao tentar roubar fios de cobre Crédito: Internauta
Um homem de 38 anos, que tentou furtar fios de cobre, foi cercado por populares até a chegada da polícia em Linhares, região Norte do Estado, nesta terça-feira (16). De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem informou que, ao sair do pátio de veículos onde trabalha, localizado no km 141 da BR 101, no bairro Santa Cruz, avistou dois indivíduos desmontando o painel do padrão de energia do local.
O funcionário chamou outros colegas de trabalho, que foram questionar o que os homens estariam fazendo. Nesse momento, a dupla tentou fugir, mas foi impedida.
Um dos suspeitos, identificado como Juarez Oliveira de Cirqueira, teria pegado um facão e partido para cima dos populares, entrando em luta corporal com eles, mas foi desarmado.
Quando a PM chegou ao local, Juarez Cirqueira estava com os pés e mãos amarrados e vários populares a sua volta. O outro suspeito que estava com ele, conseguiu fugir e não foi localizado pela polícia.
Juarez Cirqueira foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.
A Polícia Civil informou que Juarez foi autuado por roubo tentado e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). 

