Ministério Público deflagra operação 'Salário Amigo' em Linhares

O Ministério Público do Espírito Santo deflagrou nesta segunda-feira (26) a operação "Salário Amigo", em Linhares. Embora as investigações sigam sob sigilo, há informações de que a a Justiça expediu um mandado de prisão, dois mandados de busca e apreensão, e são cumpridas 12 conduções coercitivas de testemunhas.

Com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, a operação quer combater o crime de corrupção por meio da prática do que se conhece popularmente como rachid, quando um político que exerce um determinado mandato exige para si parte do pagamento de servidores como condição para a obtenção ou manutenção do trabalho.