Ministério Público deflagra operação 'Salário Amigo' em Linhares

O Ministério Público do Espírito Santo deflagrou nesta segunda-feira (26) a operação "Salário Amigo", em Linhares. Embora as investigações sigam sob sigilo, há informações de que a a Justiça expediu um mandado de prisão, dois mandados de busca e apreensão, e são cumpridas 12 conduções coercitivas de testemunhas.
Com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, a operação quer combater o crime de corrupção por meio da prática do que se conhece popularmente como rachid, quando um político que exerce um determinado mandato exige para si parte do pagamento de servidores como condição para a obtenção ou manutenção do trabalho.