Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação

Ministério Público deflagra operação 'Salário Amigo' em Linhares

O objetivo da operação é combater o crime de corrupção por meio da prática do que se conhece popularmente como 'rachid'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 17:28

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 17:28

Câmara de Linhares Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta
O Ministério Público do Espírito Santo deflagrou nesta segunda-feira (26) a operação "Salário Amigo", em Linhares. Embora as investigações sigam sob sigilo, há informações de que a a Justiça expediu um mandado de prisão, dois mandados de busca e apreensão, e são cumpridas 12 conduções coercitivas de testemunhas.
Crédito: MPES | Divulgação
> Leia mais notícias sobre Linhares
Com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, a operação quer combater o crime de corrupção por meio da prática do que se conhece popularmente como rachid, quando um político que exerce um determinado mandato exige para si parte do pagamento de servidores como condição para a obtenção ou manutenção do trabalho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados