Mensagens de apoio aos pais de irmãos mortos se multiplicam na web

Fotos, vídeos e textos são compartilhados na internet lamentando a morte dos meninos e pedindo orações para os pais Crédito: Reprodução/Facebook

(veja abaixo), as pessoas citam outra perda do casal, uma filha ainda bebê, há cerca de um ano e meio antes da morte dos meninos. perda de dois filhos de uma única vez em um incêndio é o tipo de notícia que dói em quem nem conhece a família. Infinitamente maior é a dor dos envolvidos na tragédia e das pessoas próximas. Por isso, comovidos com o caso dos pastores George Alves e Juliana Salles, internautas de diferentes locais do país enviam mensagens de solidariedade à família nas redes sociais. Entre as publicações, as pessoas citam outra perda do casal, uma filha ainda bebê, há cerca de um ano e meio antes da morte dos meninos.

Os irmãos Joaquim e Kauã, de 3 e 6 anos, morreram em um incêndio dentro do quarto deles na casa onde moravam em Linhares na madrugada de sábado (21). O pai, o pastor George, estava na casa, mas, por causa das chamas, não conseguiu tirar os meninos com vida do quarto.

O CASO

De acordo com um amigo da família, o pai dos meninos estava sozinho na residência com os filhos, que dormiam juntos em um dos quartos da casa.

Por volta das duas horas da madrugada, o pai escutou os filhos gritando e percebeu que a babá eletrônica estava apitando. Quando olhou o equipamento, identificou o fogo. Ele correu para o cômodo em que as crianças estavam e tentou socorrê-los. Mas não conseguiu retirar os filhos com vida do quarto.

Vizinhos que ouviram os gritos correram para ajudar, mas não foi possível. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou fazer o socorro das crianças, mas segundo o sargento Paulo Roberto Rodrigues Nascimento, o quarto já estava tomado pelo fogo.

Quando a equipe conseguiu conter as chamas e se aproximar dos meninos, percebeu que os dois já estavam sem vida. A suspeita inicial é de que algum aparelho eletrônico possa ter causado o acidente.

Segundo familiares, a mãe de Cauã e Joaquim também é pastora, e estava com o filho mais novo do casal em um congresso em Teófilo Otoni, Minas Gerais. (Com informações de A Gazeta)