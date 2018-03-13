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Menor é detido após invadir e furtar escola em São Mateus

Um comparsa conseguiu fugir; os materiais foram recuperados pela polícia

Publicado em 13 de Março de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 18:43
Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um menor infrator de 14 anos foi apreendido tentando furtar uma escola na madrugada desta terça-feira (13), em São Mateus, região Norte do Estado. Ele estava acompanhado de um comparsa que conseguiu fugir.
A dupla tentou furtar a escola localizada no bairro Cacique por duas vezes. Na primeira, eles levaram um televisor. Já na segunda, foram surpreendidos com a chegada de viaturas da Polícia Militar.
Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que a dupla entrou na escola.
Os militares foram até o local e receberam a informação de que os acusados ainda estavam dentro da instituição e realizaram um cerco tático. A dupla conseguiu pular o muro da escola e entrar em uma residência ao lado. Um dos suspeitos conseguiu fugir e um menor foi apreendido.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado, mas o menor foi liberado. Com ele foi apreendido um aparelho som, outro de DVD e vários DVD's de desenho.

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