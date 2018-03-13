Menor é detido após invadir e furtar escola em São Mateus

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Um menor infrator de 14 anos foi apreendido tentando furtar uma escola na madrugada desta terça-feira (13), em São Mateus, região Norte do Estado. Ele estava acompanhado de um comparsa que conseguiu fugir.

A dupla tentou furtar a escola localizada no bairro Cacique por duas vezes. Na primeira, eles levaram um televisor. Já na segunda, foram surpreendidos com a chegada de viaturas da Polícia Militar.

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que a dupla entrou na escola.

Os militares foram até o local e receberam a informação de que os acusados ainda estavam dentro da instituição e realizaram um cerco tático. A dupla conseguiu pular o muro da escola e entrar em uma residência ao lado. Um dos suspeitos conseguiu fugir e um menor foi apreendido.