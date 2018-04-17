Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Indenização

Menor atropelada durante racha será indenizada em mais de R$ 6 mil

A vítima alegou nos autos que foi arrastada para o acostamento da pista pelos homens e foi deixada no local, sem receber qualquer tipo de socorro

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 21:06
Judiciário, martelo, juiz Crédito: Arquivo
Dois homens foram condenados a indenizar uma menor que foi atropelada por eles durante uma disputa de racha entre motos em Santa Teresa, região Noroeste do Estado.
O juiz de direito da Vara única de Santa Teresa estabeleceu a indenização de R$ 6 mil por danos morais e R$ 965,00 por danos materiais. 
A vítima alegou nos autos que foi arrastada para o acostamento da pista pelos homens e foi deixada no local, sem receber qualquer tipo de socorro.
Além disso, explicou que ficou com sequelas, em decorrência do acidente, e que isso modificou brutalmente sua rotina, tendo a necessidade de realizar outros tratamentos médicos.
Um dos motociclistas alegou que no momento do acidente estava em velocidade permitida e que atendia as normas gerais de circulação e conduta.
DECISÃO
O juiz, em sua decisão, entendeu que os motociclistas tocaram no guidão um do outro, causando a perda do controle das motos. Por isso, os dois condutores têm a responsabilidade da indenização.
A menor, representada legalmente por familiares, pediu a condenação dos condutores para pagar, solidariamente, as quantias de R$ 6 mil, a título de danos morais, e de R$ 965,00, a título de danos materiais.
Diante do exposto, o juiz responsável pelo processo julgou procedentes os pedidos da autora e condenou os réus ao pagamento das indenizações por dano moral e material, nos valores requeridos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados