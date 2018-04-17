Menor atropelada durante racha será indenizada em mais de R$ 6 mil

Judiciário, martelo, juiz Crédito: Arquivo

Dois homens foram condenados a indenizar uma menor que foi atropelada por eles durante uma disputa de racha entre motos em Santa Teresa, região Noroeste do Estado.

O juiz de direito da Vara única de Santa Teresa estabeleceu a indenização de R$ 6 mil por danos morais e R$ 965,00 por danos materiais.

A vítima alegou nos autos que foi arrastada para o acostamento da pista pelos homens e foi deixada no local, sem receber qualquer tipo de socorro.

Além disso, explicou que ficou com sequelas, em decorrência do acidente, e que isso modificou brutalmente sua rotina, tendo a necessidade de realizar outros tratamentos médicos.

Um dos motociclistas alegou que no momento do acidente estava em velocidade permitida e que atendia as normas gerais de circulação e conduta.

DECISÃO

O juiz, em sua decisão, entendeu que os motociclistas tocaram no guidão um do outro, causando a perda do controle das motos. Por isso, os dois condutores têm a responsabilidade da indenização.

A menor, representada legalmente por familiares, pediu a condenação dos condutores para pagar, solidariamente, as quantias de R$ 6 mil, a título de danos morais, e de R$ 965,00, a título de danos materiais.