Carrinho no qual estava o bebê Enzo Gabriel de Souza, de 10 meses Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

A adolescente de 12 anos que estava no carro que invadiu a entrada de uma lanchonete e atropelou um bebê num carrinho, no Centro de Baixo Guandu, Noroeste do Estado, teria virado a chave do veículo para fechar os vidros, de acordo com a Polícia Militar.

Por telefone, à TV Gazeta Noroeste, a mãe da menina confirmou essa versão. Ela contou que foi com o esposo e a filha até a feirinha que é realizada todas as quintas-feiras no centro da cidade. Depois, como de costume, foram até a lanchonete para tomar sorvete. Eles costumavam deixar o carro parado na frente da lanchonete. Dessa vez, esqueceram os vidros do veículo aberto. A filha voltou correndo para fechá-los, mas a chave estava na ignição. A menina virou a chave. Como o carro estava engrenado, arrancou.

Menina vira chave do carro para fechar vidro e atropela bebê no ES Crédito: TV Gazeta

O acidente aconteceu por volta das 21 horas desta quinta-feira (15). Ao ter o carrinho atingido pelo veículo, o bebê Enzo Gabriel de Souza, de 10 meses, foi lançado e caiu no chão. Ele não se feriu, mas foi socorrido para o pronto-socorro local e passou por exames. Na mesma noite, voltou para casa.

Segundo a mãe da adolescente, foi um susto muito grande e eles nunca imaginariam que isso pudesse acontecer. Ela disse também que está em contato com a família da criança atingida e se colocou à disposição para o que for necessário.

Enzo Gabriel de Souza, de 10 meses Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Na hora do acidente, a mãe de Enzo, Mileny de Souza Pereira, tinha ido ao balcão da lanchonete. Para ela, foi um milagre o filho não ter se ferido. "Foi um milagre de Deus na vida do meu filho, porque o carrinho ficou um estrago".

A adolescente também não se feriu, ralou apenas o joelho. Ela e o padrasto, proprietário do carro, foram levados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina e ouvidos pelo delegado de plantão. Os dois foram liberados porque, segundo o delegado, não houve dolo, ou seja, não houve intenção de causar o acidente.

A Polícia Civil disse que o caso vai seguir sob investigação da delegacia de Baixo Guandu e, no momento, outras informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. ()