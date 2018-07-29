Amor sincero

Menina de três anos cuida de cadela abandonada na rua em Mucurici

A pequena Valentina Altobeli, de 3 anos, surpreendeu a mãe ao tratar uma cadela que estava abandonada. Patinha Brilhante, como foi chamada, foi adotada e tem um novo lar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2018 às 17:06

Publicado em 29 de Julho de 2018 às 17:06

Uma criança de apenas 3 anos surpreendeu a mãe ao cuidar de uma cadela que estava abandonada na rua, em Mucurici, região Noroeste do Estado. 
De acordo com a mãe, Thalita Fernandes, 32 anos, a pequena Valentina Altobeli ficou sensibilizada com uma cadela que estava em frente a sua casa no bairro Alto Bonito há pouco mais de uma semana. A filha começou então a tratar do animal e na manhã deste domingo (29), ela resolveu filmar as atitudes de Valentina. Até um nome ela deu para o animal: Patinha Brilhante, que foi adotada pela família.
A mãe disse que ficou sabendo que a filha estava cuidando do animal através de uma amiga que busca Valentina na escola.
"Minha amiga me contou que Valentina chegava em casa e logo corria para pegar a vasilha com ração e água do nosso cachorro. Logo em seguida, queria abrir o portão dizendo que iria levar para uma cadela que estava em frente a nossa casa. Eu não tinha percebido que tinha um animal abandonado aqui, mas ela viu e teve a iniciativa de alimentá-lo e dar carinho", disse.
ADOÇÃO
A família já possui três animais adotados e a mãe disse que a filha sempre cuida deles. 
A mãe Thalita Fernandes disse que a filha ama os animais Crédito: Thalita Fernandes
"Já temos um shih tzu e duas calopsitas. Todos adotados. Minha filha ama os animais e gosta de dar comida para eles", conta a mãe.
Thalita chegou a pensar que a cadela poderia ser de algum vizinho, mas viu que estava abandonada e decidiu adotá-la para a filha.
"Achei que fosse até de algum vizinho e cheguei a perguntar, mas ela estava abandonada mesmo. Ao ver e filmar hoje, fiquei muito emocionada com esse ato de solidariedade. O que eu achei mais interessante é como elas se encontram. A cadela vem se arrastando até chegar na minha filha para receber um carinho também. Não é somente pela água e comida. Eu achei lindo e me emocionei várias vezes. Fico muito feliz em saber que minha filha ama e respeita os animais", disse.

