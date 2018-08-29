Médico sai de hospital e salva adolescente atropelado em rua de Linhares

Adolescente foi atropelado quando atravessava cruzamento. Médico saiu do hospital e prestou o socorro inicial Crédito: Reprodução/Gazeta Online

Um adolescente foi atropelado por um carro enquanto atravessava de bicicleta um cruzamento no bairro Araçá, em Linhares , Região Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (28). O atendimento não demorou, já que, um médico do Hospital Geral de Linhares (HGL), que tinha acabado de assumir o plantão, escutou os gritos após o atropelamento e, com uma equipe de técnicos de enfermagem, salvou a vida do paciente. O HGL fica do outro lado da rua.

O acidente aconteceu por volta das 12h40, em frente a uma farmácia. As câmeras de videomonitoramento do local flagraram quando o rapaz foi atropelado e também o atendimento. As imagens mostram quando o adolescente em uma bicicleta, com uniforme escolar, e segurando um guarda-chuva, atravessa o cruzamento e é atingido por um automóvel. Com o impacto, o rapaz é jogado contra um poste que está na calçada.

Segundo a farmacêutica Maria Janete Simplício, que trabalha na farmácia, o acidente foi um susto muito grande. A gente escutou um barulho e veio ver que era um atropelamento. Foi desesperador, o rapaz foi jogado contra o poste e parecia que estava desmaiado. A gente não podia mexer nele, mas logo veio um médico do HGL e atendeu o menino. A motorista também prestou socorro, ela ficou muito nervosa, tremia muito, até trouxemos para a farmácia e demos um copo de água para ela acalmar, disse.

Maria Janete também contou que o cruzamento onde aconteceu o atropelamento é muito movimentado e, com frequência, acontecem acidentes no local. Como esse foi o primeiro que vi, mas sempre acontece de ter batidas entre carros, ressaltou.

O clínico geral Vinícius Loureiro, que atendeu o adolescente atropelado, explicou como tudo aconteceu. Eu estava iniciando o atendimento no consultório, a porta estava aberta, quando ouvi gritos do lado de fora. Ouvi dizerem que era um atropelamento, fui até a garagem onde ficam as ambulâncias e vi o menino caído no chão. As técnicas de enfermagem da sala de emergência também ouviram, porque fica muito próximo da rua. Então atravessamos a rua e iniciamos o atendimento do paciente. Ele foi imobilizado, estava acordado, mas um pouco confuso. Colocamos o paciente em uma maca e trouxemos para o hospital, destacou o médico.

Loureiro afirmou que o adolescente não teve nenhuma lesão fatal, mas pela gravidade do acidente poderia ter acontecido algo pior. O que me motivou a fazer o atendimento foi porque o acidente aconteceu muito próximo de nós, poderia ter sido algo grave, não tinha como saber. Então nos unimos e fomos atender o paciente na rua. A disponibilidade da equipe de enfermagem foi fundamental, a gente trabalha em equipe, todo mundo ajuda, disse.

PACIENTE ESTÁ BEM

Agora, o médico garantiu que o paciente está bem. A expectativa é que ele tenha alta em breve. Ele está lúcido e ficou internado para observação do quadro, explicou o clínico geral.

A assessoria de comunicação do HGL informou que o paciente passa bem, está em observação e não corre risco de morte. O nome e a idade do adolescente não foram divulgados.