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Mãe procura filho desaparecido há quase 10 dias no ES

Alexandre Falqueto Chieppe, 18 anos, está desaparecido há quase 10 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 22:39

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 22:39

Alexandre Falqueto Chieppe, 18 anos, está desaparecido há quase 10 dias Crédito: Arquivo Pessoal
Uma mãe procura há quase 10 dias o filho que desapareceu de moto em Rio Bananal, região Norte do Estado. A vendedora Hienne Mancir Chieppe, 34 anos, disse que o filho Alexandre Falqueto Chieppe, de 18 anos foi visto pela última vez andando de moto no sábado, dia 14 de julho, na localidade de Timirim, zona rural do município.
"Meu filho estava no comércio junto com meu esposo. A gente estava se preparando para ir a uma festa de aniversário. Porém, quando duas motos que meu marido havia comprado chegaram, ele pegou uma delas e saiu pilotando. Meu marido chegou a gritar para ele parar. Quando eu o vi, também pedi para descer, mas ele jogou um beijo e disse que iria voltar. Depois disso não o vi mais", contou.
De acordo com a mãe, o jovem possui distúrbios de aprendizagem e memória e, na última quarta-feira (18), a família ficou sabendo que o jovem foi parar em uma fazenda em São Rafael, no interior de Linhares.
"Chegamos a uma pista de que ele estava em São Rafael. Encontramos a moto em uma fazenda. Um homem que trabalha na fazenda disse que meu filho tinha vendido a moto há 4 dias. Além disso, falou que Alexandre dormiu de domingo (15) para segunda-feira (16) na fazenda e, depois disso, o próprio dono da fazenda teria dado carona para meu filho e dois empregados dele pegarem um ônibus para Colatina. De lá, os três seguiriam, também de ônibus, para Vitória", disse.
Hienne Chieppe disse que chegou a conseguir contato com um dos trabalhadores que embarcaram com meu filho para a Grande Vitória.
"Conseguimos um contato de uma pessoa que estava com ele na viagem. O homem disse que morava em Cariacica, mas quando chegou com meu filho na cidade, Alexandre teria dito que queria ir para a Serra, falando que tinha parentes lá. Só que nós não temos parentes na Serra e ele não sabe andar na Grande Vitória" disse.
A mãe contou que registrou o desaparecimento do filho na delegacia de Rio Bananal e a família espera que ele seja localizado rapidamente.
"Registramos o boletim na quarta-feira na Polícia Civil de Rio Bananal. Agora, estamos desesperados para saber onde ele está. Espero que ele seja encontrado logo. Não sei se realmente ele fez isso. Ele saiu com a roupa do corpo e sem nenhum documento de identificação. Não conseguimos dormir direito e não sabemos o que fazer", contou.
Qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ser feita através do Disque-Denúncia (181).

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