Mãe e filha lutam com bandidos e escapam de assalto em Colatina

Dois criminosos tentaram assaltar mãe e filha na Ponte Florentino Avidos em Colatina, região Noroeste do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois suspeitos estavam de bicicleta e tentaram assaltar duas mulheres na noite de terça-feira (03). As vítimas eram mãe e filha, mas segundo elas, após uma luta corporal, os acusados desistiram do furto.
Enquanto estavam fugindo do local, de bicicleta, avistaram uma viatura e em seguida fugiram à pé e entraram em um matagal no local que dá acesso ao Córrego São Silvano.
Os militares informaram que viram um dos suspeitos pegarem algum objeto na cintura e por conta disso realizaram um disparo de arma de fogo contra ele.
Após o disparo, os suspeitos entraram na vegetação, abandonando ainda uma calça azul com detalhe branco e um boné cinza de aba escura. Moradores informaram que eles atravessaram o córrego e fugiram do local.
Os militares realizaram buscas pelo local e não localizaram os indivíduos.
Uma das vítimas reconheceu através de uma fotografia, apresentada pelos militares, de um adolescente conhecido pela prática de delitos no bairro Honório Fraga.