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Litoral de São Mateus

Mãe deixa filho trancado sozinho dentro de carro em Guriri

De acordo com a criança, a mãe disse que iria dar uma saída e não demoraria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2018 às 15:05

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 15:05

Mãe e filho foram conduzidos à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, acompanhados de uma conselheira tutelar Crédito: Reprodução / Google Maps
Uma criança foi encontrada sozinha e trancada dentro de um carro, na madrugada deste sábado (13), em Guriri, litoral de São Mateus, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, trata-se de um menino. Ele disse que a sua própria mãe o deixou trancado dentro do veículo pois iria dar uma saída e não demoraria.
O garoto não teve a idade divulgada. A PM chegou até ele após denúncias informando que havia uma criança abandonada no interior do carro, um Nissan March, na Rua São Gabriel da Palha, lado sul do balneário. Os militares pediram que o menino abrisse a porta do veículo.
A criança foi levada para a Companhia da PM em Guriri para aguardar que a mãe ou algum responsável se manifestasse. O Conselho Tutelar também foi acionado. Momentos depois, a mãe apareceu na Companhia à procura do filho. Os dois foram conduzidos à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, acompanhados de uma conselheira tutelar.
Sobre o que aconteceu com a mãe da criança, a assessoria de comunicação da Polícia Civil disse que os cartórios das delegacias não possuem expediente durante finais de semana. Por isso, não consegue apurar ocorrências do plantão anterior.

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