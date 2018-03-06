Mãe de menor detido por tráfico gera confusão em delegacia no ES

Um vídeo que mostra a detenção de uma mulher na 15ª Delegacia Regional de Colatina, Noroeste do Estado, causou indignação nas redes sociais. Para alguns internautas, um dos policiais que fizeram a prisão teria abusado do poder de autoridade. "Abuso de autoridade com essa mulher por ter ido à delegacia defender seu filho menoro", escreveu um internauta.

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A prisão aconteceu no último sábado (3), quando dois indivíduos foram detidos por tráfico de drogas e encaminhados à delegacia. De acordo com a PM, após a detenção dos suspeitos, a mulher, que é mãe de um deles, foi até a delegacia, onde desacatou os policiais, e acabou recebendo voz de prisão.

Sobre a conduta do policial, a PM informou que o vídeo divulgado mostra uma senhora sendo contida para ser entregue à polícia judiciária, após desacatar, resistir e caluniar policiais militares em serviço. "A ação dos militares, em primeira análise, está resguardada por diversos dispositivos legais, internacionais inclusive, que garantem o uso proporcional da força para fazer valer a voz de prisão", de acordo com a nota enviada.

Ainda segundo a PM, a pessoa presa, caso sinta-se prejudicada em seus direitos, poderá, munida de provas, denunciar a conduta policial que julgar inadequada à corregedoria da PM. Nesse caso, a corregedoria apurará por meio de procedimento administrativo se houve ou não transgressão disciplinar ou crime.