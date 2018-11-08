Loja de pneus pega fogo em Nova Venécia

De acordo com os bombeiros, a corporação foi chamada para atender a ocorrência poer volta das 7h20. O fogo estava confinado em uma sala com material lubrificante, peças e ferramentas, que fica próximo ao deposito de pneus da loja.



O incêndio foi controlado uma hora depois e nenhuma pessoa ficou ferida, mas houve muitas perdas no estabelecimento. A sala onde as chamas iniciaram teve perda total. Ainda não foi informado o que causou as chamas e nem qual foi o prejuízo.