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Incêndio

Loja de pneus pega fogo em Nova Venécia

Corpo de Bombeiros foi chamado às 7h30 e informou que ninguém ficou ferido. Chamas foram controladas, mas houve muitas perdas

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 14:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 14:20
Incêndio em loja de pneus de Nova Venécia Crédito: Internauta
Uma loja de pneus localizada no bairro Ascensão, em Nova Venécia, região Noroeste do Estado, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (08). O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.
De acordo com os bombeiros, a corporação foi chamada para atender a ocorrência poer volta das 7h20. O fogo estava confinado em uma sala com material lubrificante, peças e ferramentas, que fica próximo ao deposito de pneus da loja.

O incêndio foi controlado uma hora depois e nenhuma pessoa ficou ferida, mas houve muitas perdas no estabelecimento. A sala onde as chamas iniciaram teve perda total. Ainda não foi informado o que causou as chamas e nem qual foi o prejuízo.

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