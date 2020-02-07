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Em Linhares

Lista de nomes que acusa homens de machistas vira caso de polícia no ES

Se identificados, os envolvidos na produção ou na divulgação da lista na internet podem ser indiciados por crime de injúria, calúnia e difamação, diz delegado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 20:21
16ª Delegacia Regional em Linhares Crédito: Leonardo Goliver
Uma lista divulgada em Linhares, no Norte do Estado, está gerando polêmica e virou caso de polícia. A relação de nomes que começou a circular nas redes sociais na última quarta-feira (5), aponta homens da cidade que seriam machistas, homofóbicos, ou que teriam cometido violência física ou psicológica contra mulheres. Insatisfeitos com o nome na lista, alguns dos citados procuraram a Delegacia de Polícia Civil para registrar o caso.
De acordo com o delegado titular da 16ª Delegacia Regional em Linhares, Fabrício Lucindo, até o momento cinco homens que tiveram os nomes citados procuraram a polícia para registrar ocorrência. Ele informou que a autoria da lista ainda é desconhecida pela polícia.
Os homens envolvidos se sentiram injustiçados e nas últimas horas procuraram a polícia. Um dos que fizeram a denúncia nos entregou todos os prints que circularam pelas redes sociais, outro nos informou o nome de supostos autores da lista, explicou o delegado.

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O delegado contou ainda que, se identificados, os envolvidos na produção ou na divulgação da lista podem ser indiciados por crime de injúria, calúnia e difamação.
De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Linhares.

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