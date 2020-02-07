Lista de nomes que acusa homens de machistas vira caso de polícia no ES

16ª Delegacia Regional em Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Uma lista divulgada em Linhares, no Norte do Estado, está gerando polêmica e virou caso de polícia. A relação de nomes que começou a circular nas redes sociais na última quarta-feira (5), aponta homens da cidade que seriam machistas, homofóbicos, ou que teriam cometido violência física ou psicológica contra mulheres. Insatisfeitos com o nome na lista, alguns dos citados procuraram a Delegacia de Polícia Civil para registrar o caso.

De acordo com o delegado titular da 16ª Delegacia Regional em Linhares, Fabrício Lucindo, até o momento cinco homens que tiveram os nomes citados procuraram a polícia para registrar ocorrência. Ele informou que a autoria da lista ainda é desconhecida pela polícia.

Os homens envolvidos se sentiram injustiçados e nas últimas horas procuraram a polícia. Um dos que fizeram a denúncia nos entregou todos os prints que circularam pelas redes sociais, outro nos informou o nome de supostos autores da lista, explicou o delegado.

O delegado contou ainda que, se identificados, os envolvidos na produção ou na divulgação da lista podem ser indiciados por crime de injúria, calúnia e difamação.

De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Linhares.

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