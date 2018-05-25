Linhares: 'Pastora está à base de remédios e não fala com ninguém'

A mãe das crianças, a pastora Juliana Salles, muito abalada precisou ser amparada pelo pai e por familiares em vários momentos durante o enterro dos filhos Crédito: Carlos Alberto Silva

A pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3, está deprimida e não sai do quarto. A informação é de pessoas ligadas à família dela, que pediram para não serem identificadas. Segundo essas fontes, a mãe dos meninos não está em condições emocionais para falar com a imprensa, por isso não deu entrevistas.

Ela passa a maior parte do dia reclusa, sem conversar com ninguém, pois está bastante abalada com a morte trágica dos filhos e com as acusações da Polícia Civil contra seu marido, o pastor George Alves.

Juliana não está bem emocionalmente, está passando por um momento muito difícil. Não sai de casa para nada, a última vez foi para ir ao velório dos filhos, contou uma fonte.

Além disso, a pastora não fala sobre as acusações policiais contra George nem com a família. Nem contra, nem a favor, ela não se pronunciou. Está traumatizada porque soube de tudo pela televisão. Foi um choque muito grande para ela. Desde que ele foi preso, a Juliana ficou mais reclusa e não falou nada sobre acreditar na inocência dele ou não, ela está sofrendo bastante enquanto espera a finalização do inquérito policial, revelou.

Sobre as acusações de populares, que dizem que a pastora tem sido fria desde a morte de Kauã e Joaquim, as pessoas ligadas à família afirmam que ela tem sofrido bastante.

Juliana não estava fria quando foi a uma lanchonete com o George após a tragédia e nem na entrevista que ele deu aos jornalistas dias antes de ser preso. Ela estava o tempo todo à base de calmante, sendo guiada pelo George, e até aquele momento não havia nenhuma suspeita policial contra ele, explicaram.

Quando aconteceu o incêndio e a família já sabia que os meninos tinham morrido, ninguém contou nada para a mãe. Ela estava em um congresso em Minas Gerais. Só ligaram e pediram para ela voltar da viagem porque tinha acontecido um roubo na casa. Ela chegou em Linhares por volta das 9 horas do sábado, as notícias do incêndio começaram a sair mais pela manhã, e como Juliana estava no caminho Minas Gerais - Linhares, não viu notícia nenhuma. Só tomou conhecimento da morte dos filhos quando chegou. Ela ficou estática, destacou.

Para uma das pessoas ouvidas pela reportagem, como a pastora não viu o incêndio, não viu os corpos dos filhos e estava o tempo todo à base de calmantes, a ficha da morte deles só caiu mesmo no enterro.