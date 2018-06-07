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Colatina

Laudo aponta que jovem morreu afogado em córrego de Colatina

Segundo legistas, não havia sinais de violência no corpo do jornalista

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 20:02
Renan de Almeida Tomasi foi encontrado morto em Colatina Crédito: Reprodução/Facebook
O laudo da perícia da Polícia Civil concluiu que o jovem de 29 anos encontrado morto em um córrego de Colatina, região Noroeste do Estado, morreu afogado e sem sinais de violência.
O corpo de Renan de Almeida Tomasi foi encontrado no Córrego São Silvano na manhã desta quinta-feira (07). O jovem era formado em Jornalismo e cursava Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito Santo.
Apesar de não haver sinais de violência no corpo, o delegado Deverly Pereira Junior, da 15ª Delegacia Regional de Colatina, informou que o caso segue sob investigação.
Corpo foi encontrado no córrego São Silvano, em Colatina Crédito: Divulgação | PM
"O laudo da perícia constatou que o jovem morreu afogado e sem nenhum sinal de violência tais como espancamentos ou fraturas. Estamos investigando o caso e testemunhas poderão ser ouvidas para ajudar a esclarecer o que aconteceu", disse.
O CÓRREGO
O Córrego São Silvano, que corta os bairros Carlos Germano e São Silvano, e desemboca no Rio Doce, tem partes que são descobertas e sem proteção de guarda-corpo. O valão tem cerca de 3 metros de profundidade.
A PREFEITURA
A assessoria da prefeitura informou por meio de nota que a Secretaria de Obras tem uma equipe que estava atuando na área já tem um tempo para analisar qual a melhor solução para o local.
"Inicialmente deverá ser feita a proteção por meio de guarda-corpo na ponte, já que cobrir o córrego com laje não é permitido, de acordo com leis ambientais. O material do guarda-corpo para a ponte já foi licitado e estamos esperando chegar".
A segunda parte das obras será realizada na extensão do córrego. Primeiro, está sendo feito um planejamento do melhor projeto e material a ser utilizado, para então ser feita uma nova licitação e a conclusão das obras com recursos próprios".

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