Laudo aponta que jovem morreu afogado em córrego de Colatina

O laudo da perícia da Polícia Civil concluiu que o jovem de 29 anos encontrado morto em um córrego de Colatina, região Noroeste do Estado, morreu afogado e sem sinais de violência.
O corpo de Renan de Almeida Tomasi foi encontrado no Córrego São Silvano na manhã desta quinta-feira (07). O jovem era formado em Jornalismo e cursava Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito Santo.
Apesar de não haver sinais de violência no corpo, o delegado Deverly Pereira Junior, da 15ª Delegacia Regional de Colatina, informou que o caso segue sob investigação.
"O laudo da perícia constatou que o jovem morreu afogado e sem nenhum sinal de violência tais como espancamentos ou fraturas. Estamos investigando o caso e testemunhas poderão ser ouvidas para ajudar a esclarecer o que aconteceu", disse.
O CÓRREGO
O Córrego São Silvano, que corta os bairros Carlos Germano e São Silvano, e desemboca no Rio Doce, tem partes que são descobertas e sem proteção de guarda-corpo. O valão tem cerca de 3 metros de profundidade.
A PREFEITURA
A assessoria da prefeitura informou por meio de nota que a Secretaria de Obras tem uma equipe que estava atuando na área já tem um tempo para analisar qual a melhor solução para o local.
"Inicialmente deverá ser feita a proteção por meio de guarda-corpo na ponte, já que cobrir o córrego com laje não é permitido, de acordo com leis ambientais. O material do guarda-corpo para a ponte já foi licitado e estamos esperando chegar".
A segunda parte das obras será realizada na extensão do córrego. Primeiro, está sendo feito um planejamento do melhor projeto e material a ser utilizado, para então ser feita uma nova licitação e a conclusão das obras com recursos próprios".