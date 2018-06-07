Laudo aponta que jovem morreu afogado em córrego de Colatina

Renan de Almeida Tomasi foi encontrado morto em Colatina Crédito: Reprodução/Facebook

encontrado morto em um córrego de Colatina, região Noroeste do Estado, morreu afogado e sem sinais de violência. O laudo da perícia da Polícia Civil concluiu que o jovem de 29 anos, região Noroeste do Estado, morreu afogado e sem sinais de violência.

O corpo de Renan de Almeida Tomasi foi encontrado no Córrego São Silvano na manhã desta quinta-feira (07). O jovem era formado em Jornalismo e cursava Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito Santo.

Apesar de não haver sinais de violência no corpo, o delegado Deverly Pereira Junior, da 15ª Delegacia Regional de Colatina, informou que o caso segue sob investigação.

Corpo foi encontrado no córrego São Silvano, em Colatina Crédito: Divulgação | PM

"O laudo da perícia constatou que o jovem morreu afogado e sem nenhum sinal de violência tais como espancamentos ou fraturas. Estamos investigando o caso e testemunhas poderão ser ouvidas para ajudar a esclarecer o que aconteceu", disse.

O CÓRREGO

O Córrego São Silvano, que corta os bairros Carlos Germano e São Silvano, e desemboca no Rio Doce, tem partes que são descobertas e sem proteção de guarda-corpo. O valão tem cerca de 3 metros de profundidade.

A PREFEITURA

A assessoria da prefeitura informou por meio de nota que a Secretaria de Obras tem uma equipe que estava atuando na área já tem um tempo para analisar qual a melhor solução para o local.

"Inicialmente deverá ser feita a proteção por meio de guarda-corpo na ponte, já que cobrir o córrego com laje não é permitido, de acordo com leis ambientais. O material do guarda-corpo para a ponte já foi licitado e estamos esperando chegar".