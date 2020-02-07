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Ladrão com cueca na cabeça rouba loja, mas acaba preso em Colatina

Após o assalto, o dono da loja perseguiu o criminoso e conseguiu imobilizar o homem até a chegada da Polícia Militar

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 22:24
Um criminoso assaltou uma loja de celulares em Colatina, no Noroeste do Estado, nesta quinta-feira (06). Mas o assaltante, que decidiu esconder o rosto com uma cueca, não foi muito longe. Segundos depois de sair da loja ele foi perseguido pelo dono do estabelecimento que recuperou os objetos levados.
A câmera de videomonitoramento da loja registrou toda a ação do ladrão. Ele entrou na loja armado com uma faca e usando uma cueca samba canção para cobrir o rosto. Durante a ação ele impediu a saída de um cliente que estava no local e pegou alguns equipamentos. No vídeo é possível ouvir que o dono da loja fala que o assaltante pode levar os produtos.
Ladrão se da mal em assalto á loja em Colatina Crédito: Reprodução
Em seguida, o criminoso deixa a loja correndo. Poucos segundos depois, o dono da loja surge no vídeo com um pedaço de madeira e vai atrás do assaltante. Ele contou aos militares que conseguiu imobilizar o homem, tirar a faca de sua mão e impedir que ele fugisse, recuperando o que foi roubado.

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Apesar do dono da loja ter conseguido evitar a fuga do assaltante, a polícia adverte que não é indicado reagir a esse tipo de crime.
Segundo a polícia, o homem foi detido e vai ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

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