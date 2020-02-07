Ladrão com cueca na cabeça rouba loja, mas acaba preso em Colatina

Um criminoso assaltou uma loja de celulares em Colatina, no Noroeste do Estado, nesta quinta-feira (06). Mas o assaltante, que decidiu esconder o rosto com uma cueca, não foi muito longe. Segundos depois de sair da loja ele foi perseguido pelo dono do estabelecimento que recuperou os objetos levados.

A câmera de videomonitoramento da loja registrou toda a ação do ladrão. Ele entrou na loja armado com uma faca e usando uma cueca samba canção para cobrir o rosto. Durante a ação ele impediu a saída de um cliente que estava no local e pegou alguns equipamentos. No vídeo é possível ouvir que o dono da loja fala que o assaltante pode levar os produtos.

Ladrão se da mal em assalto á loja em Colatina Crédito: Reprodução

Em seguida, o criminoso deixa a loja correndo. Poucos segundos depois, o dono da loja surge no vídeo com um pedaço de madeira e vai atrás do assaltante. Ele contou aos militares que conseguiu imobilizar o homem, tirar a faca de sua mão e impedir que ele fugisse, recuperando o que foi roubado.

Apesar do dono da loja ter conseguido evitar a fuga do assaltante, a polícia adverte que não é indicado reagir a esse tipo de crime.