Justiça determina que professores de Linhares encerrem greve

Professores das escolas municipais de Linhares realizam greve por reajuste salarial Crédito: Divulgação/Sispml

O desembargador Annibal de Rezende Lima, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), atendeu ao pedido da Prefeitura de Linhares e determinou que os professores da rede municipal acabem com a greve. A liminar foi publicada na tarde desta quinta-feira (26) e dá aos professores o prazo de 24 horas para que eles retomem as aulas. Em caso de descumprimento, o desembargador estipulou multa diária de R$ 10 mil.

A greve dos professores de Linhares começou na última segunda-feira (23). Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares (Sispml), 70% das escolas do município estão sem aula. A diretora do sindicato, Vania Sandre, afirma que a situação é decorrente do não cumprimento do reajuste salarial decidido em acordo no final do ano passado.

"A prefeitura assinou o acordo judicial em que o juiz e o Ministério Público estavam presentes e, em janeiro desse ano, quando pegamos o contracheque, não teve essa correção do piso salarial. O Sispml acionou a justiça, que deu sentença favorável ao magistério e estabeleceu multa diária de R$ 10 mil e deu prazo de 30 dias para acertar a situação", explica a diretora.

Segundo Vania, durante o prazo de 30 dias para regulação, os professores trabalharam em operação tartaruga, e agora fazem a paralisação, decidida em assembleia no último dia 18.

Por telefone, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares (Sispml) informou que ainda não foi notificado da decisão. Mas o advogado do sindicato disse que, assim que receber a notificação, vai orientar os servidores pela suspensão da greve.

O OUTRO LADO

A Secretaria Municipal de Educação de Linhares, em nota, afirma que de 110 escolas que integram a rede municipal, 26 aderir ao movimento grevista e ressalta que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo suspendeu os efeitos da decisão judicial proferida por entender que o município cumpre regularmente o acordo firmado com o Sindicato.

Ainda em nota, destaca que o Sispml tem conhecimento da decisão do TJ. O município afirma ter cumprido integralmente o acordo firmado com o Sindicato.