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Iniciada na última segunda

Justiça determina que professores de Linhares encerrem greve

A liminar foi publicada na tarde desta quinta-feira (26) e dá aos professores o prazo de 24 horas para que eles retomem as aulas

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 22:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 22:02
Professores das escolas municipais de Linhares realizam greve por reajuste salarial Crédito: Divulgação/Sispml
O desembargador Annibal de Rezende Lima, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), atendeu ao pedido da Prefeitura de Linhares e determinou que os professores da rede municipal acabem com a greve. A liminar foi publicada na tarde desta quinta-feira (26) e dá aos professores o prazo de 24 horas para que eles retomem as aulas. Em caso de descumprimento, o desembargador estipulou multa diária de R$ 10 mil.
A greve dos professores de Linhares começou na última segunda-feira (23). Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares (Sispml), 70% das escolas do município estão sem aula. A diretora do sindicato, Vania Sandre, afirma que a situação é decorrente do não cumprimento do reajuste salarial decidido em acordo no final do ano passado.
"A prefeitura assinou o acordo judicial em que o juiz e o Ministério Público estavam presentes e, em janeiro desse ano, quando pegamos o contracheque, não teve essa correção do piso salarial. O Sispml acionou a justiça, que deu sentença favorável ao magistério e estabeleceu multa diária de R$ 10 mil e deu prazo de 30 dias para acertar a situação", explica a diretora.
Segundo Vania, durante o prazo de 30 dias para regulação, os professores trabalharam em operação tartaruga, e agora fazem a paralisação, decidida em assembleia no último dia 18.
Por telefone, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares (Sispml) informou que ainda não foi notificado da decisão. Mas o advogado do sindicato disse que, assim que receber a notificação, vai orientar os servidores pela suspensão da greve.
O OUTRO LADO
A Secretaria Municipal de Educação de Linhares, em nota, afirma que de 110 escolas que integram a rede municipal, 26 aderir ao movimento grevista e ressalta que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo suspendeu os efeitos da decisão judicial proferida por entender que o município cumpre regularmente o acordo firmado com o Sindicato.
Ainda em nota, destaca que o Sispml tem conhecimento da decisão do TJ. O município afirma ter cumprido integralmente o acordo firmado com o Sindicato.
 

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