Justiça determina construção de barragens com comportas em Linhares

A barragem construída em 2015 pela Samarco, após o desastre de Mariana, em Minas Gerais, impede o escoamento da Lagoa Juparanã, fazendo com que o seu nível suba Crédito: Divulgação | Prefeitura de Linhares

O juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, Thiago Albani Oliveira Galvêas, aceitou o pedido do município e determinou, nesta semana, que a empresa Samarco construa barragens com comportas de controle hídrico nos rios de Linhares.

Atualmente, uma barragem construída em 2015 pela Samarco, após o desastre de Mariana, em Minas Gerais, impede que as águas do Rio Doce entrem em contato com as lagoas e o Rio Pequeno, de onde é captada a água que abastece a sede de Linhares.

No entanto, segundo a prefeitura, essa barragem acaba impedindo também o escoamento da Lagoa Juparanã, fazendo com que o seu nível suba. Desde fevereiro, pecuaristas e moradores de Linhares e da comunidade de Patrimônio da Lagoa, em Sooretama, são afetados pela cheia da lagoa. Algumas famílias precisaram deixar as suas casas.

O juiz decidiu que o município, se desejar, pode assumir o cumprimento da sentença ou indicar terceiro que a realize, desde os licenciamentos até a construção. Porém, tudo será realizado às custas da Samarco.

A decisão deve ser efetivamente cumprida, com a conclusão das obras, no último dia útil de outubro deste ano. Se descumprir as ordens judiciais, a empresa deverá pagar multa de R$ 50 mil por dia. Sendo atestada a impossibilidade de execução, as obrigações decididas pela sentença podem ser convertidas em perdas e danos em favor do município.

SAMARCO

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado (TJES), a Samarco afirmou ter atendido a todos os pedidos do município e, portanto, nada restava para ser objeto de análise, "sendo necessária a extinção do feito".

No entanto, segundo o juiz, em momento algum a empresa contestou o risco de poluição das águas com os supostos contaminantes que atingiram os rios e lagoas de Linhares e a sua responsabilidade, "sendo, portanto, questão incontroversa".

RENOVA

A Fundação Renova, instituição constituída para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, informou que não participou da audiência. Sobre a situação dos pecuaristas, a Renova disse que segue aberta ao diálogo. (Com informações de Kaio Henrique)