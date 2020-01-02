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Linhares

Jovem que desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga é identificado

Yago Sousa Costa, de 19 anos, estava com amigos na praia quando sumiu. Uma equipe do Corpo de Bombeiros especializada em mergulho saiu de Vitória e retomou as buscas em Linhares na manhã desta quinta-feira (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 10:20

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 10:20

Yago Sousa Costa, de 19 anos, desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga Crédito: Montagem | A Gazeta
Jovem que desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga é identificado
jovem que desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Litoral Norte do Estado, nesta quarta-feira (1º), foi identificado. Yago Sousa Costa, de 19 anos, estava na água com amigos e familiares quando teria começado a se afogar e não retornou mais à superfície.
Na manhã desta quinta-feira (2), uma equipe do Corpo de Bombeiros especializada em mergulho seguiu de Vitória para Linhares. As buscas foram retomadas, mas até o momento o jovem ainda não foi localizado.
O trabalho do Corpo de Bombeiros é acompanhado de perto por familiares do rapaz. Abalados, eles preferiram não falar com a imprensa.

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BUSCAS NO MAR

Logo que foi registrado o desaparecimento do jovem Yago Sousa Costa, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas no mar. Guarda-vidas que atuam na praia de Pontal do Ipiranga também utilizaram um barco cedido por pescadores, mas não conseguiram localizar a vítima. A procura se estendeu até o início da noite, mas sem sucesso. As buscas continuam nesta quinta-feira (2).

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