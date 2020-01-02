Yago Sousa Costa, de 19 anos, desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga Crédito: Montagem | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Jovem que desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga é identificado

Na manhã desta quinta-feira (2), uma equipe do Corpo de Bombeiros especializada em mergulho seguiu de Vitória para Linhares. As buscas foram retomadas, mas até o momento o jovem ainda não foi localizado.

O trabalho do Corpo de Bombeiros é acompanhado de perto por familiares do rapaz. Abalados, eles preferiram não falar com a imprensa.

BUSCAS NO MAR