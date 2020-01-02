Jovem que desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga é identificado
O jovem que desapareceu no mar de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Litoral Norte do Estado, nesta quarta-feira (1º), foi identificado. Yago Sousa Costa, de 19 anos, estava na água com amigos e familiares quando teria começado a se afogar e não retornou mais à superfície.
Na manhã desta quinta-feira (2), uma equipe do Corpo de Bombeiros especializada em mergulho seguiu de Vitória para Linhares. As buscas foram retomadas, mas até o momento o jovem ainda não foi localizado.
O trabalho do Corpo de Bombeiros é acompanhado de perto por familiares do rapaz. Abalados, eles preferiram não falar com a imprensa.
BUSCAS NO MAR
Logo que foi registrado o desaparecimento do jovem Yago Sousa Costa, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas no mar. Guarda-vidas que atuam na praia de Pontal do Ipiranga também utilizaram um barco cedido por pescadores, mas não conseguiram localizar a vítima. A procura se estendeu até o início da noite, mas sem sucesso. As buscas continuam nesta quinta-feira (2).