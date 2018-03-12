Jovem morre em acidente entre motos e carro na BR 101, João Neiva

Jeferson De Nardi, 21 anos, morreu no local do acidente Crédito: Rodrigo Barbosa

Um acidente envolvendo duas motos e um carro provocou a morte de um jovem de 21 anos, por volta das 21h30 deste domingo (11), no trecho da BR 101 que corta a cidade de João Neiva. Na Honda placa MST 4973, de cor preta, estava Jeferson De Nardi, 21 anos, que havia saído do centro da cidade para o bairro Santo Afonso.

O rapaz foi reconhecido pelos pais dele no local do acidente. A moto guiada por Gerson teria colidido com outra motocicleta, uma Honda Biz placa OCW 8045, de cor prata, e na BMW, placas QNJ 8244, de Belo Horizonte. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não informou a dinâmica em que ocorreu o acidente. O condutor da Biz foi levado para um hospital de Aracruz.