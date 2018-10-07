Jovem morre em acidente entre moto e carro em Jaguaré

Vítimas foram socorridas para o Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação

Um jovem de 23 anos morreu em um acidente entre uma moto e um carro na rodovia Dom José Dalvit, em Jaguaré , região Norte do Estado, na madrugada deste domingo (7), por volta das 4h40. Jemisson Leite Rosato estava na motocicleta e morreu na hora. Outros dois jovens, que estavam em um Volkswagen Gol, de cor cinza, ficaram feridos e foram levados ao hospital.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que as três vítimas do acidente estavam em uma festa em um estabelecimento da região. Quando estavam na rodovia, após sair do evento, a motocicleta teria invadido a contramão e batido de frente com o automóvel.

Ao chegarem no local, os policiais observaram que o Gol estava na faixa correspondente à sua mão na pista, com a parte dianteira danificada. Já a moto estava no acostamento do lado contrário, totalmente danificada. O motociclista foi encontrado caído em um canteiro próximo, já sem vida.

Os dois jovens que estavam no automóvel foram socorridos e levados a um hospital de Jaguaré. Devido ao estado das vítimas, foram transferidos para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.