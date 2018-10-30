Jovem morre após acidente entre carro e ônibus em Linhares

Dienifer Ribeiro dos Santos morreu no local Crédito: Internauta/Montagem Gazeta Online

Linhares, no Norte do Estado. No acidente ficaram feridos o filho de dois anos da vítima e o motorista do carro. Uma jovem de 20 anos morreu após uma colisão entre um ônibus e um carro em, no Norte do Estado. No acidente ficaram feridos o filho de dois anos da vítima e o motorista do carro.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na rodovia ES 440, que liga Linhares a Regência, na noite desta segunda-feira (29). O motorista de um ônibus escolar tentou virar para entrar em uma rua à esquerda, no km 07, e acabou batendo de frente com o veículo, um Chevrolet Astra, onde estavam Dienifer Ribeiro dos Santos, o filho e o condutor do veículo.

Após o acidente, o Corpo de Bombeiros se deslocou para o local para prestar socorro, e identificou que Dienifer, que estava no carona do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O filho dela e o condutor do veículo foram encaminhados para o hospital Rio Doce, no mesmo município, onde ficaram em observação. O estado de saúde deles, de acordo com a PM, é estável.

O condutor do ônibus, que estava sozinho no coletivo, informou à polícia que vinha trafegando sentido Regência quando foi atingido pelo carro, que estava com farol apagado.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para recolher o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.