Jovem é preso suspeito de abusar sexualmente de duas irmãs no ES

Ainda segundo a PM, assim que tomaram conhecimento dos abusos, os responsáveis acionaram a polícia, que conseguiu identificar e localizar o suspeito. O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Jaguaré. De acordo com informações contidas no Boletim de Ocorrência, as irmãs e o suspeito estavam sentados no banco de trás do veículo, onde os abusos teriam acontecido.