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Jaguaré

Jovem é preso suspeito de abusar sexualmente de duas irmãs no ES

O suspeito, de 22 anos, teria pegado carona no mesmo veículo em que as vítimas. Uma das meninas tem 10 anos; a idade da outra vítima não foi divulgada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 13:46

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 13:46

Delegacia de Polícia de Jaguaré
O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de duas irmãs, em Jaguaré, Região Norte do Espírito Santo. Após as vítimas relatarem que teriam sido abusadas, a família delas denunciou o caso no último sábado (11). Uma das meninas tem 10 anos, já a idade da outra vítima não foi informada pela polícia. 
De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o padrasto das crianças teria oferecido carona ao suspeito quando ele seguia, junto com as vítimas, para o bairro onde moram. Já em casa, as meninas apresentaram comportamento estranho, o que chamou a atenção dos familiares.
Ainda segundo a PM, assim que tomaram conhecimento dos abusos, os responsáveis acionaram a polícia, que conseguiu identificar e localizar o suspeito. O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Jaguaré. De acordo com informações contidas no Boletim de Ocorrência, as irmãs e o suspeito estavam sentados no banco de trás do veículo, onde os abusos teriam acontecido. 

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OUTRO REGISTRO

No Boletim de Ocorrência consta que, ao consultar o nome do suspeito no sistema, foi encontrado outro registro de ocorrência, em fevereiro deste ano, pelo crime de estupro de vulnerável no município da Serra.
Em nota, a Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

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