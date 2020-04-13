Jovem é preso suspeito de abusar sexualmente de duas irmãs no ES

Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de duas irmãs, em Jaguaré, Região Norte do Espírito Santo. Após as vítimas relatarem que teriam sido abusadas, a família delas denunciou o caso no último sábado (11). Uma das meninas tem 10 anos, já a idade da outra vítima não foi informada pela polícia.
De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o padrasto das crianças teria oferecido carona ao suspeito quando ele seguia, junto com as vítimas, para o bairro onde moram. Já em casa, as meninas apresentaram comportamento estranho, o que chamou a atenção dos familiares.
Ainda segundo a PM, assim que tomaram conhecimento dos abusos, os responsáveis acionaram a polícia, que conseguiu identificar e localizar o suspeito. O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Jaguaré. De acordo com informações contidas no Boletim de Ocorrência, as irmãs e o suspeito estavam sentados no banco de trás do veículo, onde os abusos teriam acontecido.
OUTRO REGISTRO
No Boletim de Ocorrência consta que, ao consultar o nome do suspeito no sistema, foi encontrado outro registro de ocorrência, em fevereiro deste ano, pelo crime de estupro de vulnerável no município da Serra.
Em nota, a Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.