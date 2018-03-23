Jovem é morta com sete tiros em Sooretama

Uma jovem de 17 anos foi morta com sete tiros em Sooretama, região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar o crime aconteceu na noite de quinta-feira (22), no bairro Parque São Jorge, próximo à quadra da Escola João Neves.
O corpo de Esthefane Costa da Silva foi encontrado caído no meio da rua.
Testemunhas disseram à polícia que os autores do homicídio estavam de bicicleta e seriam dois homens que seguiram destino ao Bairro Salvador, conhecido como Areal.
A Polícia Civil de Sooretama informou que está investigando o caso e não poderia passar detalhes do crime para não atrapalhar as investigações.