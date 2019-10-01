Jovem é baleado em residencial do Minha Casa Minha Vida

Casas do Residencial Rio Doce, em Linhares Crédito: Secom/Jader Júnior

Apenas duas semanas depois que um jovem de 19 anos foi assassinado no Residencial Rio Doce , no bairro Aviso, em Linhares , outra vítima foi baleada no mesmo local. O rapaz, também de 19 anos, estava em sua casa quando dois suspeitos armados invadiram a residência e atiraram. Ele foi socorrido com vida e levado ao hospital.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e conversou com um parente da vítima. Ele disse que o jovem estava em casa dormindo, quando dois suspeitos armados invadiram o local e atiraram diversas vezes.

Mesmo ferido, o rapaz tentou fugir pela janela, mas foi atingido por disparos de arma de fogo no joelho e no pescoço. A vítima foi socorrida e levada ao hospital. Buscas foram realizadas, mas os acusados não foram encontrados.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas.

CRIMES NO RESIDENCIAL