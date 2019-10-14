Jovem é baleado e morre em frente a forró em Linhares

Horas depois que um rapaz morreu após ser baleado em uma boate no bairro Palmital, em Linhares, Região Norte do Estado, um crime parecido aconteceu no distrito de Bebedouro, por volta das 22h30 deste domingo (13). Um jovem de 20 anos foi baleado do lado de fora de um forró e morreu na hora.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome informado, estava dentro da casa de shows quando foi chamada para ir do lado de fora. Quando o jovem saiu da boate, foi baleado. Nenhuma testemunha soube informar aos militares sobre a autoria ou a motivação do crime.
A Polícia Civil foi chamada e o perito constatou que a vítima foi morta com um tiro na testa e outros três na cabeça. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu se algum suspeito foi detido.