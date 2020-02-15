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Sem socorro

Jovem é atropelado e deixado às margens de rodovia em Linhares

O corpo de Edcleyton foi encontrado no asfalto por um casal que passava pelo local. A polícia ainda não sabe quem atropelou o jovem

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 12:50
Edcleyton Silva de Souza, 20 anos, foi atropelado em Linhares Crédito: Arquivo pessoal
Um jovem identificado como Edcleyton Silva de Souza, 20 anos, morador de Bagueira, localidade do interior de Linhares, morreu atropelado na madrugada deste sábado (15). O caso aconteceu na rodovia Paulo Pereira Gomes, estrada de acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga, próximo a um conjunto habitacional.
A família da vítima contou que um casal passava de carro pelo local e viu o corpo de Edcleyton caído no asfalto. O motorista desceu do veículo para prestar socorro, mas notou que o rapaz já estava morto e ligou para a Polícia Militar.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local, recolheu o corpo e o encaminhou para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Familiares da vítima estiveram pela manhã no SML para fazer o reconhecimento e a liberação do corpo. Eles contam que Edcleyton trabalhava na roça e morava na localidade de Bagueira. A mulher dele está grávida de 4 meses.
A Polícia Militar ainda não conseguiu identificar o veículo que atropelou o jovem. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Com informações de Luiz Zardini da TV Gazeta

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