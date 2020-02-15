Jovem é atropelado e deixado às margens de rodovia em Linhares

Um jovem identificado como Edcleyton Silva de Souza, 20 anos, morador de Bagueira, localidade do interior de Linhares, morreu atropelado na madrugada deste sábado (15). O caso aconteceu na rodovia Paulo Pereira Gomes, estrada de acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga, próximo a um conjunto habitacional.
A família da vítima contou que um casal passava de carro pelo local e viu o corpo de Edcleyton caído no asfalto. O motorista desceu do veículo para prestar socorro, mas notou que o rapaz já estava morto e ligou para a Polícia Militar.
A perícia da Polícia Civil esteve no local, recolheu o corpo e o encaminhou para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Familiares da vítima estiveram pela manhã no SML para fazer o reconhecimento e a liberação do corpo. Eles contam que Edcleyton trabalhava na roça e morava na localidade de Bagueira. A mulher dele está grávida de 4 meses.
A Polícia Militar ainda não conseguiu identificar o veículo que atropelou o jovem. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Com informações de Luiz Zardini da TV Gazeta