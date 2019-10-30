Jovem é assassinado com seis tiros no meio da praça no Norte do ES
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi baleada no pescoço, no peito e na mão. O jovem foi socorrido e levado a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Guilherme já havia sido preso por tráfico de drogas e era sempre visto na praça onde foi morto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pinheiros. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
HOMICÍDIOS
Ainda segundo a PC, foram registrados 13 homicídios em Pinheiros neste ano, de janeiro até outubro. No ano passado, aconteceram 13 assassinatos de janeiro a dezembro.