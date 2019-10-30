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Violência em Pinheiros

Jovem é assassinado com seis tiros no meio da praça no Norte do ES

Guilherme Oliveira dos Santos foi baleado em uma praça do bairro Canário e morreu no hospital. Crime aconteceu na noite desta terça-feira (29)

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 10:56
Praça do bairro Canário, em Pinheiros, onde jovem foi assassinado a tiros Crédito: Internauta
Jovem é assassinado com seis tiros no meio da praça no Norte do ES
Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros no bairro Canário, em Pinheiros, Região Norte do Estado, na noite desta terça-feira (29). O crime aconteceu em uma praça, por volta de 21h30. Guilherme Oliveira dos Santos foi atingido com seis disparos de arma de fogo.
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi baleada no pescoço, no peito e na mão. O jovem foi socorrido e levado a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Guilherme já havia sido preso por tráfico de drogas e era sempre visto na praça onde foi morto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pinheiros. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

HOMICÍDIOS

Ainda segundo a PC, foram registrados 13 homicídios em Pinheiros neste ano, de janeiro até outubro. No ano passado, aconteceram 13 assassinatos de janeiro a dezembro.

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