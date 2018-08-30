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disparos

Jovem é assassinado a tiros em Colatina

De acordo com a Polícia Civil, o jovem tinha passagem por uso e posse de drogas

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 16:48
Homicídio em Colatina Crédito: Internauta via WhatsApp
Um jovem de 18 anos foi assassinado com seis tiros em Colatina, região Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na noite de quarta-feira (29), no bairro Bela Vista. Quando os militares chegaram ao local, encontraram William Gabriel Soares Pinheiro com vários disparos de arma de fogo na cabeça, tórax e braço.
Ao lado de Willian Pinheiro estava um aparelho de celular, uma moto estacionada e um capacete, que foram apreendidos. Os familiares do jovem não souberam dizer aos militares de quem era a moto.
Populares, que não quiseram se identificar, disseram aos policiais que só ouviram os disparos, pois a rua onde o crime aconteceu estava sem iluminação e era utilizada para o consumo de drogas.
O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. 
De acordo com informações da Polícia Civil de Colatina, que vai investigar o caso, o jovem tinha passagem por uso e posse de drogas.
 

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