Jovem é assassinado a tiros em Colatina

Homicídio em Colatina Crédito: Internauta via WhatsApp

Colatina, região Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na noite de quarta-feira (29), no bairro Bela Vista. Quando os militares chegaram ao local, encontraram William Gabriel Soares Pinheiro com vários disparos de arma de fogo na cabeça, tórax e braço. Um jovem de 18 anos foi assassinado com seis tiros em, região Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na noite de quarta-feira (29), no bairro Bela Vista. Quando os militares chegaram ao local, encontraram William Gabriel Soares Pinheiro com vários disparos de arma de fogo na cabeça, tórax e braço.

Ao lado de Willian Pinheiro estava um aparelho de celular, uma moto estacionada e um capacete, que foram apreendidos. Os familiares do jovem não souberam dizer aos militares de quem era a moto.

Populares, que não quiseram se identificar, disseram aos policiais que só ouviram os disparos, pois a rua onde o crime aconteceu estava sem iluminação e era utilizada para o consumo de drogas.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

De acordo com informações da Polícia Civil de Colatina, que vai investigar o caso, o jovem tinha passagem por uso e posse de drogas.