Jovem do ES que perdeu marido na lua de mel está com fratura exposta

Casal sofre acidente a caminho de Porto Seguro, na Bahia, para comemorar a lua de mel. Victor Lemos Souza morreu na hora e Débora Alves está internada Crédito: Reprodução/ Lu Scherrer

Desde a manhã desta terça-feira (10), a jovem Débora Alves Souza, 26 anos, que perdeu o marido em um acidente quando seguia para a lua de mel na Bahia, no domingo (08) , está internada com fratura exposta no braço no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. De acordo com a família, a cirurgia só será realizada na terça-feira da próxima semana, dia 17. Os parentes pedem agilidade na realização do procedimento.

"O médico de um hospital da Bahia, para onde ela foi levada após o acidente, ia fazer a cirurgia. Mas a minha irmã queria ir ao velório do marido. Ela assinou um termo de responsabilidade e foi liberada para ir. Ontem de manhã, ela foi transferida para o Hospital Roberto Silvares. No hospital ela não conseguiu fazer a cirurgia de imediato. Só tinha vaga dentro de 7 dias. Mas o médico da Bahia disse que ela tinha que ser operada logo", explicou a irmã de Débora, a auxiliar de escritório Danieli Alves.

Sobre o estado de saúde da irmã, Danieli disse que Débora "se encontra bem, está melhor, conversando bem. Só com rosto um pouco inchado, porque bateu a testa, o queixo. Está triste por causa da perda, mas está confiando no Senhor".

O ACIDENTE

Victhor Lemos Souza, de 26 anos, e Débora Alves Souza, 26 anos, se casaram no sábado (07) em Nova Venécia, região norte do Estado. No domingo (08), o casal pegou a estrada rumo à Porto Seguro, na Bahia, e acabou se envolvendo em um acidente que terminou com a morte de Victhor.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia, Victhor e Débora seguiam pela BR 101 em um veículo Volkswagen Gol quando colidiram de frente com uma carreta, com placas de Linhares. O acidente aconteceu próximo de Itabela (distante 90 km de Porto Seguro), por volta das 13h40 de domingo (08). Victhor morreu no local, a mulher foi levada ao hospital com ferimentos graves e apenas o motorista da carreta não se machucou.

SESA

Sobre o pedido da família da jovem internada para adiantar a cirurgia, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) enviou a seguinte nota: