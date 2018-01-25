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Suspeita de afogamento

Jovem desaparece após mergulhar no Rio Doce em Linhares

Júlio Cesar Alves Passos brincava em um balanço. Ele se pendurou no brinquedo e pulou no rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 22:51

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 22:51

Jovem desaparece após entrar no Rio Doce em Linhares Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta Norte
Um jovem de 18 anos desapareceu após entrar no Rio Doce, em Linhares, Norte do Estado, no início da tarde desta quarta-feira (24), no trecho que passa pelo bairro Aviso. Júlio Cesar Alves Passos brincava em um balanço. Ele se pendurou no brinquedo e pulou no rio.
Parentes disseram que, durante as tardes, o jovem tem o costume de tomar banho no rio sempre acompanhado de alguns amigos. Na hora do incidente, Júlio Cesar estava com um grupo de colegas. O estudante Lucas Monteiro de Lima disse que até tentou ajudar o amigo, mas não conseguiu.
O que chama a atenção é que o local do rio onde o jovem desapareceu não é tão fundo. Por isso, moradores suspeitam que, ao cair na água, o rapaz tenha batido a cabeça no fundo do rio. O Corpo de Bombeiros foi chamado e fez buscas em toda a margem do Rio Doce, mas o rapaz não foi localizado.
Com informações de Ariele Rui (TV Gazeta Norte)

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