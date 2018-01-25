Jovem desaparece após mergulhar no Rio Doce em Linhares

Jovem desaparece após entrar no Rio Doce em Linhares Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta Norte

Um jovem de 18 anos desapareceu após entrar no Rio Doce, em Linhares, Norte do Estado, no início da tarde desta quarta-feira (24), no trecho que passa pelo bairro Aviso. Júlio Cesar Alves Passos brincava em um balanço. Ele se pendurou no brinquedo e pulou no rio.

Parentes disseram que, durante as tardes, o jovem tem o costume de tomar banho no rio sempre acompanhado de alguns amigos. Na hora do incidente, Júlio Cesar estava com um grupo de colegas. O estudante Lucas Monteiro de Lima disse que até tentou ajudar o amigo, mas não conseguiu.

O que chama a atenção é que o local do rio onde o jovem desapareceu não é tão fundo. Por isso, moradores suspeitam que, ao cair na água, o rapaz tenha batido a cabeça no fundo do rio. O Corpo de Bombeiros foi chamado e fez buscas em toda a margem do Rio Doce, mas o rapaz não foi localizado.